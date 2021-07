Poesia | Laura Di Corcia

25 Luglio 2021

Keiko Ogura

Che cos’è la nostra innocenza, che cosa la nostra colpa? Tutti sono nudi, nessuno è salvo.

(Marianne Moore)

A otto anni il mondo è tutto in uno specchio

io lo guardo

lui mi guarda

fuori il mondo è l’oro del sole.

Lui è uno, io sono una e trina

sono mio padre e mio fratello

e poi sono il ramo che scende verticale

da un albero cresciuto male

A otto anni non sai come

uno specchio possa schizzare

lo impari piano

con le palpebre che fanno male

A otto anni esci di casa come sempre

(tuo fratello spia il disastro dalla collina)

i vestiti sono a brandelli

non sai niente di fisica quantistica

E vai, corri da chi non può che elemosinare

l’acqua che plachi la doglia, uccida fatalmente

a otto anni uno sbaglio è qualcosa di normale

A otto anni non conosci ancora

la legge della bomba atomica, della vita.

***

Laura Di Corcia, nata a Mendrisio nel 1982, è poeta, giornalista culturale, insegnante e critica lettararia e teatrale per le riviste online Doppiozero e La Balena bianca. Ha curato la biografia di Giancarlo Majorino, pubblicata per la casa editrice La vita felice nel 2014 con il titolo Vita quasi vera di Giancarlo Majorino. Nel 2015 ha pubblicato il suo primo libro in versi, Epica dello spreco, presso la casa editrice Dot.com Press. A breve alcuni testi saranno inseriti nel secondo volume dell’antologia di poeti italiani tradotti in America, per la curatela di Luigi Ballerini e di Giuseppe Cavatorta. Nel 2018 ha pubblicato il suo secondo libro, In tutte le direzioni, presso la casa editrice Lietocolle (collana Gialla di PordenoneLegge). Il libro ha vinto il Premio Rimini della critica nella sua versione inedita, è stato finalista al Premio Maconi e al Premio Fogazzaro. Questo inedito sarà inserito nella raccolta Diorama, in uscita a settembre per le edizioni Tlon (Collana Controcielo).

Immagine di Kiki Smith.