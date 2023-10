I danni causati dagli influencer

31 Ottobre 2023

Come si legge poco più giù, Marco Bassetti (che sovente usa Twitter) stavolta prende una via parzialmente sbagliata (vai a capire perché gli è partita la vena su questa cosa).

Vi ricordate #Fedez e #RosaChemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival? Fedez che bacia appassionatamente RosaChemical davanti a sua moglie incredula? Quanti danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli… — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) October 30, 2023

Analizziamo il testo del tweet (già con oltre 500 mila visualizzazioni): già dalla prima riga emerge il (pre)giudizio morale sul bacio omosessuale tra Fedez e Rosa Chemical. Ci spiega la Treccani, che indecoroso è ciò che è contrario al decoro, alla dignità: e fin qui, penso che ognuno possa avere il proprio concetto di decoro, magari se ne può anche discutere, ma ci si dovrebbe fermare a quello.

Il problema vero e proprio, a mio avviso, arriva scorrendo il testo, quando si giunge alla non temuta connessione tra la premessa e le conclusioni, cioè il bacio omosessuale sul palco di Sanremo “incide sulla salute psichica degli italiani più fragili e più giovani e, soprattutto, impedisce a Fedez di criticare il governo sul bonus psicologo”.

Suggerirei che altre sono le cose che, in Rete, incidono sulla salute psichica degli utenti, come per esempio una smodata ricerca della viralità, che porta a dare importanza massima al c.d. engagment, senza preoccuparsi della qualità dei contenuti condivisi. La condivisione via social è compulsiva, molto spesso non è concepita (e strutturata) con ponderazione e con spirito critico, mentre ciò che appare in televisione spesso è stato pensato (anche nel suo aspetto provocatorio e conseguentemente virale).

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemichal (o anche Blanco che devasta le decorazioni floreali sul palco non, come è stato detto, per il mancato ritorno in cuffia ma perché così appare anche nel video ufficiale della canzone presentata a Sanremo) sono provocazioni studiate per fare audience.

Analogamente, altre sono le cose che non rendono giustizia alla fama di Fedez (per esempio non sapere chi sia Strehler o ironizzare sulla morte di Emanuela Orlandi) ma di certo non gli impediscono né di criticare il Governo sul “bonus psicologo” (mi pare che ci sia ancora la libertà di manifestazione del pensiero, a maggior ragione che, stavolta a ragione, Fedez sottolinea che sul tema cʼè ancora tanto da fare) o di chiedere assistenza a tutela della sua salute mentale se ne ha bisogno.

Insomma, uno scivolone con il quale si sono confuse un poʼ le carte in tavola.