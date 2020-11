Il futuro della chirurgia è sempre più virtuale

9 Novembre 2020

Nasce con l’obiettivo di favorire percorsi didattico/formativi che consentano a chi vi accede di conoscere in prima persona ed in unico luogo tutte le ultime novità in ambito di chirurgia mini-invasiva e dispositivi medici per sala operatoria ed ambulatori chirurgici.

Si tratta di Zaccanti Innovation Experience, un progetto fortemente voluto dall’Amministratore Delegato di Zaccanti S.p.A., Salvatore Bocchetti il quale, proseguendo un percorso iniziato oltre 65 anni fa dalla società che oggi amministra ed interpretando le mutate esigenze del mercato di riferimento, ha ideato questo progetto e ha messo a disposizione di medici ed ingegneri del settore salute la Zaccanti Experience Room, un intero piano della propria azienda adibito a laboratorio interattivo permanente che riunisce passato, presente e futuro dell’azienda.

Nella Zaccanti Experience Room confluisce l’eccellenza della produzione chirurgica degli ultimi 60 anni: dai primi endoscopi fatti arrivare in Italia da Carlo Zaccanti alle ultime tecnologie in ambito di Sistemi di Imaging endoscopico e chirurgia mini-invasiva, di chirurgia robotica, di Mixed Reality e Realtà aumentata a supporto della formazione e della didattica.

La Experience Room, quindi, così per come è stata realizzata, è uno spazio unico nel suo genere in Italia, nel quale, affiancati da personale tecnico altamente qualificato, gli specialisti possono testare in prima persona tutti gli strumenti che vi sono contenuti verificandone il potenziale.

Si tratta – come ribadisce l’Amministratore Delegato, Salvatore Bocchetti – solo della prima fase di un progetto più ampio che vedrà Zaccanti S.p.A. sempre più impegnata a favorire percorsi di didattica e formazione rivolti alle nuove generazioni di medici. “Il progetto nasce dal desiderio di dare corso a due obiettivi personali ed aziendali tra loro fortemente interconnessi: mettere gratuitamente a disposizione della classe medica e degli Atenei italiani uno spazio di training e didattica per consentire a tutti di accedere alle innovazioni in campo biomedicale; celebrare la nostra storia aziendale fattivamente, promuovendo innovazione e tecnologia per la migliore crescita e formazione della classe medica e, quindi, per la miglior tutela della salute”.