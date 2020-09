Cub: “Sulla scuola rumore di fondo di parole inutili”

28 Settembre 2020

Non erano tantissimi, Venerdi 25 Settembre è arrivato in un colpo solo l’autunno con un vento novembrino, in piazza per la scuola. Lo sciopero però indetto da diverse sigle sindacali ha avuto il pregio di dare voce a quel dissenso interno alle scuole che era rjmasto soffocato dentro le polemiche tra partiti, diventando un opaco e afono messaggio per le famiglie, colpite in ogni caso dalle difficoltà provocate dal Covid.

La manifestazione di Milano, colorata e allegra, ma anche arrabbiata, corroborata dall’entusiasmo dei giovani e di sigle sindacali come i CUB, di cui abbiamo sentito Elisabetta Daina, ci racconta dello scoramento di una scuola e dei suoi studenti, sempre più feriti e in qualche modo abbandonati da istituzioni che percepiscono lontani, “come un rumore di fondo di parole inutili”. E quando si ricorda che al governo c’è anche un partito di sinistra come il Pd, e che il M5S rivendica di aver messo 3 miliardi di Euro sulla scuola, proprio la Daina replica che “siamo in piazza per questa ragione: la sinistra siamo noi”. “Perché la scuola è stata considerata una voce di bilancio con cui si è

Voci di bilancio contro voci in dissenso.

Ecco le immagini