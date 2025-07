Si è svolta la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione di MM Spa, la società interamente partecipata dal Comune di Milano. L’Organo amministrativo ha confermato nel ruolo di Amministratore Delegato l’ingegner Francesco Mascolo. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica per il triennio 2025-2028, è composto, così come indicato dal socio unico, dal presidente Elio Franzini e dai consiglieri Francesco Mascolo, Pier Carla Delpiano, Marco Plazzotta e Maria Chiara Roti.

Il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione di MM Spa, Elio Franzini, è laureato in Filosofia e ha maturato un’esperienza pluriennale nella carriera accademica, quale professore e rettore dell’Università degli Studi di Milano. È stato anche presidente dell’organismo amministrativo della medesima Università, nonché amministratore in società a partecipazione pubblica e fondazioni. Francesco Mascolo, amministratore delegato, è laureato in Ingegneria Aeronautica. Già Direttore generale presso società a controllo pubblico operanti nel settore del trasporto pubblico locale e dei servizi di igiene ambientale, ha ricoperto ruoli dirigenziali in multinazionali dei settori automotive, siderurgico, beni durevoli e largo consumo.

La neoconsigliera Pier Carla Delpiano è laureata in Economia e Commercio. Ha maturato un’esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali presso enti locali e società private. Già presidente di una fondazione culturale e amministratore di società a partecipazione pubblica, è dirigente di un’associazione nazionale attiva nella formazione di dipendenti pubblici. Marco Plazzotta, confermato nel CdA, è laureato in Economia e Commercio. Ha ricoperto funzioni direttive in società private nel settore della gestione del risparmio e dei fondi di investimento alternativi e in società internazionali di servizi finanziari e assicurativi; ha sviluppato esperienza anche presso società a partecipazione pubblica nel settore dei servizi postali, bancari, finanziari e di telecomunicazione. È stato amministratore e sindaco di varie società private. La neoconsigliera Maria Chiara Roti è laureata in Scienze Politiche e ha maturato esperienza presso un’importante fondazione benefica internazionale attiva nel sostegno all’infanzia e alla famiglia. Ha acquisito una pluriennale esperienza nelle relazioni istituzionali presso vari istituti di credito internazionali ed è stata componente dell’organo amministrativo di un importante ente fieristico. Ha insegnato presso scuole e università italiane.