Haute Couture: Armani Privè è Noir séduisant! Maschile e femminile danzano un “valzer infinito”

La collezione di Alta Moda autunno-inverno 2025/2026 a firma di Giorgio Armani presentata a Parigi rappresenta un dialogo immortale con il colore simbolo di eleganza per eccellenza: il Nero. Le modelle sul finire applaudono con il pubblico in sala lo stilista collegato da remoto

Parigi– La collezione Giorgio Armani Privè, autunno-inverno 2025/2026, presentata durante la settimana dell’Haute Couture, nella cornice imponente del civico 21 di Rue Francois 1er, a Parigi, si intitola : “Noir séduisant” . “Il nero è, per un designer, il più classico dei colori e allo stesso tempo la prova più difficile. Quando lavori con il nero non ti puoi permettere di sbagliare: ogni dettaglio deve essere perfetto, perché il nero mette in evidenza l’essenza di un abito“, commenta lo stesso Giorgio Armani , assente fisicamente a questa sfilata, perché in convalescenza, ma collegatosi da remoto.

“In un valzer infinito di maschile e femminile, in questa collezione mi sono concentrato sul nero per esaltarne l’allure notturna e seducente. Ho immaginato silhouette lunghe, assolute, che in passerella si muovono come segni di inchiostro e che brillano in modo discreto, senza accecare“, continua Armani.

Il nero, dunque, seduce, avvolge e rende magica la notte, esaltandone il fascino misterioso e passionale. Il Noir, che la collezione Giorgio Armani Privè porta in passerella, è certamente un nero vivo, che accarezza, sembra ,appunto, quasi danzare, mescolando in modo impeccabile e naturale la parte femminile con quella maschile. Gli abiti si mostrano in tutta la loro fluidità; inserti di ricami preziosi di nuances accese, sferzano le meravigliose tele nere dipinte dalla matita di Re Giorgio. Lo stilista, che quest’anno festeggia i vent’anni della linea Armani Privè rivisita i classici smoking e frac, riadattandoli con giacche sagomate, o blazer indossati con due accessori di grande eleganza: la camicia bianca ed il papillon. I pantaloni tratteggiano una linea essenziale.

Tanti sono i fiocchi che adornano e contornano gli abiti, raffinatissimi plastron trasparenti e polsini ricercati, al posto dei bracciali. I tessuti sono pregiati ed esaltano veri e propri capolavori di artigianalità sartoriale, come sete brillanti, velluti e parentesi di oro o cristalli.

Giorgio Armani, assente fisicamente, ma estremamente presente con le modelle che al termine dello spettacolo riattraversano in fila la passerella applaudendo ininterrottamente insieme al pubblico in sala, manda in scena una collezione, ” Noir séduisant“, dalla bellezza stordente. La linea Armani Privè, infatti, rappresenta un punto fisso ormai da tanto tempo, non solo per l’Universo Armani, ma anche e soprattutto per il sognante mondo dell’Alta Moda.

Ancora una volta, Giorgio Armani porta alta la bandiera italiana all’ombra della Tour Eiffel, da sempre patria dei più grandi couturier.

“In vent’anni di Armani Privé, è la prima volta che non sono a Parigi. Non nego che mi manchi, ma so di poter contare sulla collaborazione di mani e menti capaci, al mio fianco da sempre. Ho seguito e curato da remoto ogni aspetto della sfilata. Quel che si vede ha la mia approvazione e la mia firma“, conclude Armani.

“Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo“, recitava un passo tratto da “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar. Il Re della Moda italiana, Giorgio Armani, con la sua arte ed il suo amore per la libertà di una eleganza senza infingimenti, contribuisce da più di cinquant’anni a dispensare bellezza attraverso il suo sentire che trasforma in creazioni immortali.