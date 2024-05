MM pubblica la gara per il prolungamento della metropolitana fino a Baggio

29 Maggio 2024

È stato pubblicato da MM Spa il bando europeo per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del prolungamento della linea rossa da Bisceglie fino a Baggio, 3,3 km con tre stazioni (Parri-Valsesia, Olmi e Baggio) e 5 anni e mezzo di lavori previsti. L’importo messo a bando è di oltre 433 milioni Iva esclusa.

Si tratta di un prolungamento particolarmente importante perché consente di connettere quartieri popolosi e in forte crescita in un’ottica di mobilità sostenibile.

MM Spa ha curato dai primi studi di fattibilità fino alla redazione dei progetti preliminare, esecutivo e definitivo. “Siamo orgogliosi – ha aggiunto Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM – di aver seguito a fianco del Comune di Milano tutto il ciclo dell’opera che, come stazione appaltante, mettiamo a bando oggi. Stiamo lavorando anche su tutti i progetti per i prolungamenti delle altre linee metropolitane e per la realizzazione delle varie metrotramvie con l’obiettivo di sviluppare un sistema di mobilità sempre più efficiente e sostenibile tra Milano e i territori circostanti”.

Il progetto presenta alcune soluzioni innovative. Tra queste la prevenzione incendi e altri sistemi di protezione con tecnologie all’avanguardia capaci di garantire i più alti livelli di sicurezza. Inoltre, il progetto è stato sviluppato impiegando la metodologia BIM (Building Information Modeling), con un approccio integrato di tutti gli elementi progettuali delle opere modellate e quindi con una visione totale sul progetto: non solo sulla sua realizzazione “materiale”, ma anche nell’impatto delle opere sull’ambiente, potenzialmente per tutto il ciclo di vita dell’opera.

Il prolungamento verso Ovest della linea M1 si articolerà dall’attuale asta di manovra della stazione Bisceglie con un tratto completamente interrato e comprende 3 stazioni (Parri-Valsesia, Baggio e Olmi), 6 manufatti lungo linea e un nuovo deposito dei treni. La galleria sarà quasi interamente realizzata con la “talpa” (TBM), minimizzando in questo modo gli impatti in superficie.

Le aree interessate dalle opere saranno oggetto di un’importante riqualificazione, non circoscritta alle sole aree limitrofe alle stazioni, con l’obiettivo di riconsegnare alla cittadinanza spazi pubblici polifunzionali e parchi urbani. In quest’ottica si prevede la completa ristrutturazione del Centro Sportivo AICS Olmi.