A Milano gli orologi vanno a ruba

12 Luglio 2022

A Milano gli orologi di lusso vanno letteralmente a ruba, sono molto richiesti, ma purtroppo non da un gran numero di acquirenti alla caccia di un segnatempo introvabile, ma da ladri professionisti oramai etichettati come la “banda degli orologi”.

Secondo quanto riferito da Ansa, i furti di orologi a Milano sono sempre più frequenti negli ultimi mesi e i malviventi in azione riescono a mettere a segno dei colpi da migliaia e migliaia di euro. Non si sa se i furti siano o meno collegati tra di loro, fatto sta che, dall’11 Gennaio scorso ad oggi, nella sola città di Milano, sono stati rubati orologi per un valore di 1 milione e 750 mila euro. La banda ha letteralmente scippato 9 orologi a malcapitati turisti, a passeggio per le vie del centro. Questi predoni degli orologi hanno gambe veloci e occhi sopraffini, capaci di riconoscere al volo gli esemplari più preziosi sfoggiati per strada. L’ultimo colpo a danno di un 58enne, che ha dichiarato il furto di un Richard Mille del valore di 700 mila euro, precede un successivo furto di un Rolex da 40 mila, ma nei mesi scorsi gli orologi sottratti provengono da famose case di orologeria del lusso come Patek Philippe e Vacheron Constantin. Queste piccole meraviglie della tecnologia, molte delle quali prodotte in quantità limitate, oltre ad essere un gioiello da portare al polso (ultimamente direi un po’ rischioso) rappresentano per molti anche una forma di investimento. Si tratta di pezzi con un valore di gran lunga superiore a certi beni immobiliari, si prenda ad esempio l’ultimo orologio presentato da Richard Mille del valore di 1 milione e 700 mila franchi svizzeri, si tratta del primo orologio realizzato in partnership con Ferrari, dotato di uno spessore di soli 1,75 millimetri. Un concentrato di altissima tecnologia in un piccolissimo spazio. L’orologio, che prima di tutto deve piacere, diventa poi un oggetto amato dai collezionisti e oggi per alcuni (naturalmente per chi se lo può permettere) una forma di investimento; è indubbio che certe marche famose, come Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Omega, hanno prodotto e producono modelli che possono beneficiare di valori che raddoppiano in brevissimo tempo, questo perché le offerte delle aziende di pregiata orologeria sono estremamente limitate, con tempi di attesa di oltre due anni e per alcuni modelli tempi addirittura più lunghi e non stimabili. Ecco che chi vuole l’oggetto in tempi brevi è disposto a pagare cifre a volte anche superiori al doppio del valore. Purtroppo di questo però se ne sono accorti anche i ladri diventati veri e propri specialisti. Quindi, un’ottima forma d’investimento che non prevede però la parte emozionale di indossare con tranquillità l’oggetto.