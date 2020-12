RSA Sacra Famiglia: arrivano subito 400 Euro

17 Dicembre 2020

Arriveranno subito, entro il 24 Dicembre, 400 dei 1000 euro dovuti, quali arretrati, agli operatori della Residenza sanitaria per anziani e disabili di Cesano Boscone.

Il conguaglio dei restanti 600 Euro avverrà entro il prossimo 5 Gennaio 2021. La vertenza è stata posta in essere quando la proprietà, dopo aver promesso di ottemperare i pagamenti contrattuali sottoscritti, entro la fine del mese di Ottobre, ha rimandato a novembre e poi ancora a Dicembre, il dovuto. Secondo quanto hanno riferito per motivi addebitabili ad incertezze fiscali: il pagamento non si capiva se dovesse essere effettuato con o senza delle trattenute. Per questo l’Istituto aveva preso tempo. Alla fine l’accordo è stato trovato: 1000 Euro netti per ognuno, 400 dei quali erogati ad ogni singolo lavoratore entro il 24 Dicembre mentre la restante parte sarà pagata il giorno 5 del primo mese del nuovo anno.

“Sacra famiglia ha preferito evitare ulteriori problemi d’immagine”, mi dice Paolo Bellavita, segretario Provinciale della Sanità Cub, una delle sigle sindacali presenti due giorni fa a Cesano Boscone. “Quando i lavoratori ci mettono la faccia e lottano, arrivano i risultati”.

