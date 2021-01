“È stato l’amianto a provocare i decessi”

29 Gennaio 2021

È il giorno dell’arringa, al Tribunale di Milano, dell’avvocato delle parti civili, Simone Vallese, che rappresenta anche i sindacati, cioè i lavoratori del Teatro alla Scala, deceduti di tumore. A loro dire, con prove inconfutabili, a seguito dell’amianto.

Sul piano giuridico l’oggetto del contendere, infatti, in questo processo, tra accusatori ed accusati, è proprio il rapporto di causa ed effetto tra la presenza dell’amianto e la cancerogenesi.

Il Pm Maurizio Ascione ha chiesto sia riconosciuta la responsabilità degli imputati e l’onere di risarcire il danno alle vittime, da parte dei dirigenti e degli ex consulenti. Il Pm ha chiesto in particolare 7 anni di carcere per Giovanni Traina, imputato per tutti e 5 i decessi causati da mesotelioma pleurico, e che dal 28 Maggio 1987 fu referente del Centro Diagnostico Italiano e che in seguito fu consulente del Teatro in tema di igiene e sicurezza. Sono invece 5 gli anni chiesti per Carlo Fontana, che è

stato sovraintendente alla Scala dal 1° Ottobre 1990 al 24 Febbraio 2005. Tre anni e mezzo sono stati chiesti per Maria Rosaria Samoggia, a capo della direzione Affari Generali dal 1991 al 1996, mentre 2 anni e mezzo sono stati chiesti per Franco Malgrande direttore degli allestimenti scenici.

L’Avvocato Simone Vallese è intervenuto in aula per il Comitato Salute e Ambiente della Scala e per la Confederazione Unitaria di Base,per i cinque lavoratori deceduti, sui nove totali,per malattie provocate dall’amianto.

“Noi speriamo che ci sia ancora un barlume di giustizia in questo Paese. La considerazione parte dal fatto che ci sono dei morti, alcuni purtroppo all’interno di questo processo. Ciò richiede una presa di posizione chiara”, afferma Pierluigi Sostaro di Cub Sanità.

A proposito della tesi secondo cui non sarebbe dimostrabile l’insorgenza del cancro, per alcuni lavoratori, a causa dell’amianto, dice Pippo Fiorito della Cub spettacolo oggi presente in aula: “È dal 1906 che si conosce il potenziale cancerogeno dell’amianto”

Qui l’intervista con entrambi.