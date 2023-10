Cesare Beccaria, colpevole o innocente?

16 Ottobre 2023

Lunedì 16 Ottobre alle 20.30 al Teatro Filodrammatici di Milano ritornano le provocazioni di Elisa Greco con la sedicesima edizione de “La storia a Processo”, Format che continua a incontrare sempre grande interesse e favore nel pubblico. Anche per questa edizione saranno chiamati a processo personalità che hanno la fatto la Storia per il loro pensiero e le loro azioni e che tuttavia, ancora oggi sono fortemente al centro dell’attenzione.

Sarà l’occasione per suscitare nel pubblico, nel suo ruolo di giuria popolare, dubbi e giudizi che si tramuteranno in verdetto. È una circolarità di tesi contrapposte, idee e suggestioni tra palcoscenico e platea che, come sottolinea la curatrice, in passato ha portato spesso a verdetti al di fuori dei pronostici.

Per il primo appuntamento è chiamato a confronto Cesare Beccaria

“Una scelta particolarmente significativa – spiega Elisa Greco, autrice e curatrice del format, che pone l’attenzione, proprio in occasione dei 75 anni della Costituzione Italiana, su colui che è considerato uno dei precursori del Diritto penale moderno. In Dei delitti e delle pene (1764) Beccaria ha infatti analizzato temi controversi come la pena di morte, la tortura e la custodia cautelare ancora oggi al centro del dibattito, mentre altri nodi sono rimasti sotto traccia. Sarà interessante focalizzare l’attenzione”.

Sul palco introdotti da Elisa Greco il Presidente Vicario del Tribunale di Milano, Fabio Roia, come presidente della Corte; l’avvocato penalista Roberta Guaineri, come Pubblico Ministero mentre all’Avvocato penalista Umberto Ambrosoli, è assegnato il compito di sostenere la difesa. Al centro della scena ci sarà Ferruccio De Bortoli, presidente della Fondazione corriere della Sera, a cui spetterà il compito di esprimere il pensiero filosofico di Cesare Beccaria.

Saranno testimoni di difesa e di accusa rispettivamente Alessandro de Nicola, Avvocato, presidente de “The Adam Smith Society” e Corrado del Bo, Professore ordinario di Filosofia del Diritto Unibergamo con la partecipazione di Giovanna Sanza, founder e Ad di Ca Zampa, nel ruolo di Giulia Beccaria.

Da segnalare inoltre il prezioso intervento di uno dei massimi esperti a livello internazionale di Cesare Beccaria, Philippe Audegean, Professore ordinario di Filosofia Sorbonne autore del libro Violenza e Giustizia, Beccaria e la questione Penale, edito da Il Mulino.

Al pubblico in sala, nel ruolo di giuria popolare, la decisione finale

Le immagini

https://x.com/elisgreco/status/1713454641550078177?s=12