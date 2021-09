Il Giusto riconoscimento alla Protezione Civile

20 Settembre 2021

Erano più di duemila persone. Per la gran parte volontari. I ragazzi della Protezione Civile della Città Metropolitana di Milano, uomini e donne di tutte le età, sono stati premiati, Domenica 19 Settembre, presso il grande impianto della Fiera di Novegro, alle porte del capoluogo lombardo.

Alla presenza di tutte le istituzioni, Comune, Città Metropolitana e Regione, le tute gialle e blu, orgogliosamente indossate da tutti, hanno riscosso il meritato premio per l’impegno con cui si sono adoperati negli ultimi venti mesi, in piena pandemia.

Hanno mostrato l’unità che li fa sentire una “comunità nella comunità” e che fa dire a molti di loro: “Essere volontario nella protezione civile mi ha cambiato la vita”

L’ha cambiata a chi lavora nelle unità cinofile, in cui il rapporto con il cane ha riempito di senso l’esistenza.

L’ha cambiata all’Assessore alla Protezione Civile, Pietro Foroni, per cui l’emergenze da gestire con le unità d’intervento “Mi hanno insegnato ad essere razionale, a non gestire cioè con emotività gli eventi. Occorre pianificare e programmare in caso di accadimenti eccezionali”

Secondo il sindaco Beppe Sala, la Protezione Civile, “Rappresenta un esempio per l’intero paese, e per questo deve poter contare su maggiori investimenti”.

Anche il Presidente dei volontari della Protezione Civile, Dario Pasini, visibilmente emozionato, afferma che gli oltre vent’anni trascorsi dentro questa realtà gli hanno “stravolto la vita”

Non c’è infatti appartenente a questa realtà sociale che non sfoggi con orgoglio il proprio essere parte di qualcosa che sente una famiglia. “Siamo qualcosa di bello. È stata una giornata speciale. Esiste un’Italia migliore. E meno male. Diciamolo il più possibile, che fa bene a tutti”

La vita di chi investe il proprio tempo libero nella protezione Civile, riempie di senso non solo la propria esistenza ma anche quella di chi viene aiutato. “Durante la pandemia abbiamo avuto un’emergenza sanitaria ma il contributo offerto dalla Protezione Civile ha offerto un’impronta sociale”, ribadisce l’Assessore Foroni.

“Incontrarsi tutti insieme dopo un anno e mezzo, con questo calore è importante per tutti noi” ha aggiunto Dario Pasini.

Entusiasta è anche Arianna Censi, vice sindaco della Città Metropolitana. “È il terzo settore che mostra tutta la sua efficienza e la sua umanità”

Tra gli stand s’incontrano giovanissimi e diversamente giovani, autorità, primi cittadini, mariti e mogli, bambini, e i cani delle unità cinofile che fanno registrare un grande apprezzamento.

Sono qui per contarsi, in qualche modo per guardarsi negli occhi e consolidare qualcosa che sentono giusto dentro di sé. Aiutare il prossimo è sempre una cosa giusta, è qualcosa che dona un sorriso all’anima, che mette in riassetto le contraddizioni di un sistema che sembra salvaguardare l’immagine, l’apparire, piuttosto che l’essere.

In questo luogo dove sono convenuti i protagonisti volontari della Protezione Civile si rafforza invece il senso di una scelta fatta al di là dei beni materiali, del loro possesso, al di là delle convenienze personali, cittadine o elettorali. Si respira un clima di solidarietà, un senso di appartenenza diverso. Un’idea di società dove ha un senso contare se conta anche l’altro da te, dove l’occuparsi dell’altro non è una declinazione teorica, protocollata dalla burocrazia, ma un modo di sentire la vita.

In questo contesto l’estesa macchia colorata delle tute gialle e blu è punteggiata da sorrisi e soprattutto dagli abbracci, in uno spartito di note colorate fatto di occhi lucidi, di sguardi fieri, di mani che si tengono idealmente per le due ore della premiazione. Alla fine ripartono con i mezzi di soccorso parcheggiati numerosi davanti l’hangar che li ospita in occasione di questo ritrovarsi.

Sono già tutti pronti a ripartire, guardando il cielo scuro gonfio di pioggia. Già sul pezzo, consapevoli che potrebbero essere richiamati a breve. Malgrado la minaccia di pioggia, sopra di loro splende il sole. Che infatti, prima di eclissarsi, proprio durante la premiazione, per qualche minuto, aveva fatto capolino. Anche lui è parte della famiglia della Protezione Civile.

L’intervista a Beppe Sala



L’intervista a Pietro Foroni, Assessore Regionale alla Protezione Civile

L’intervista con il Presidente dei volontari della Protezione Civile Dario Pasini