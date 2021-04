Alitalia, i lavoratori: “Non accettiamo di essere trattati cosi”

16 Aprile 2021

Il colpo d’occhio è evidente: sono soprattutto donne. Sono le lavoratrici e i lavoratori della compagnia di bandiera ad essere venuti sotto il palazzo del potere a Milano, la casa dei lombardi, in cui sonnecchia vaporosamente tra lw scrivanie coperte di carte, il problema di Alitalia. Il quale, essendo cosa romana, non sollecita certo né gli interessi e neppure le quiete coscienze dei suoi avventori, ivi giunti per la tutela degli interessi circoscritti fino a quel di Piacenza, oltre il quale siamo in territorio forestiero e dunque al di fuori delle competenze così laboriosamente declinate dai consiglieri regionali. Invece, per chi si allontana il diritto ad una busta paga o per chi la parola futuro la vede declinata xon la parola disoccupazione ovviamente la prospettiva è diversa.

Sarà per questo che le donne e gli uomini di Alitalia rivendicano un ruolo esercitato in modo conforme alle direttive e anche in modo realmente solidaristico: “Alitalia ha trasportato i dispositivi di sicurezza contro il Covid” mi dice una delle lavoratrici in piazza. Insomma nulla per caso

Uno di loro semplicemente aggiunge: “Non ci sto a farmi trattare cosi”

È il sentimento di molti italiani oggi. Non ci stanno a farsi trattare in questo modo. Come se fossero pecore, come se fossero degli oggetti.

Il video con le interviste