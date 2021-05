“Alitalia può garantire il lavoro, ma lascia a terra il suo personale”

17 Maggio 2021

Anche di sabato, anche nel fine settimana. Va avanti cosi da un anno, per alcuni di coloro che hanno scelto di manifestare davanti gli ingressi dell’aeroporto di Linate. Sono madri e padri di famiglia che rivendicano il diritto ad avere un lavoro. “Un’occupazione che in molti casi è strategica”,dichiara Edoardo Crippa della Cub trasporti, perché alcuni dei comparti che vengono investiti dell’ennesima rivoluzione sono fondamentali. “Se pensiamo alla manutenzione degli aerei e alla sicurezza dei voli”

Uno dei piloti presenti che decide di portare il suo sostegno ai manifestanti esprime con chiarezza lo stato d’animo di chi si trova per l’ennesima volta in piazza. “Non chiediamo sostegni, noi sappiamo che la compagnia può garantire anche con il nuovo piano industriale la piena occupazione. Per questo è a lei che ci rivolgiamo: evitare i tagli è possibile”

Nel fluire di un evento colorato dalla presenza di tanti bambini che accompagnano i loro genitori, si dispiega l’ennesima manifestazione di Alitalia e dei suoi lavoratori “fatti percepire all’opinione pubblica, dalla stampa, come dei privilegiati”

Una di loro confessa: “Sono in cassa integrazione da un anno. Rivoglio il mio posto di lavoro”