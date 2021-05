Addio a Franco Battiato, le sue canzoni non ci lasceranno mai

18 Maggio 2021

Franco Battiato ha accompagnato per quarant’anni generazioni d’italiani con le sue parole e la sua musica. Il suo viaggio è iniziato con la musica sperimentale negli anni Settanta, ha surfato sulla new wave e l’elettronica, la mistica sufi ma sempre schivando il free jazz punk inglese, per diventare un’icona pop tanto atipica quanto amata e di successo, imitata fino all’inflazione. Oggi che ci ha lasciati, a 76 anni, dopo una malattia vissuta nel riserbo, vogliamo ricordarlo con le sue canzoni che più abbiamo amato, e che non hanno mai smesso di riempire le nostre case, le nostre auto, le nostre cuffie e le nostre vite.