I Sottotono tornano a far rumore

21 Aprile 2021

Lo storico duo Sottotono, pioniere del rap e tra i forieri della cultura hip hop nel nostro Paese, si riunisce. Lo fa con una certa teatralità, essendo passati 20 anni esatti dal loro ultimo lavoro, intitolato …In teoria, risalente al 2001. Si tratta di una reunion importante per gli amanti del rap più canonico, quello figlio degli anni ’90, abbastanza lontano dalle produzioni trap contemporanee che non stanno certo accontentando tutti.

A volte ritornano

La mossa della reunion non è sempre garanzia di successo nel mondo della musica. Specialmente se arriva a distanza di due decenni, quando tutto è cambiato e le sonorità con cui eri forte ora non sono più esattamente sulla cresta dell’onda. Inizialmente i Sottotono potranno contare su una buona dose di nostalgia, questo è fuor d’ogni dubbio, non è però detto che essa duri.

La data ufficiale del back in è quella di venerdì 23 aprile, quando sarà ufficialmente lanciato il singolo Mastroianni, anticipatore di un album su cui abbiamo pochi dettagli, a partire dalla sua data d’uscita. Il disco si chiamerà Originali, rimandando proprio al loro status di iniziatori del rap tricolore, e vuole essere soltanto il primo passo della nuova avventura firmata Sottotono.

Per quanto riguarda il brano, stanno già circolando alcuni passaggi e immagini del videoclip in rete, ed esso pare davvero avere importanti ambizioni.

“È il nostro manifesto da veri originator ed è, in realtà, soltanto l’inizio.” Secondo quanto affermato dal duo alla rivista Rolling Stone.

È ufficiale: tornano i Sottotono. Nuovo singolo e disco in arrivo: «È solo l'inizio» https://t.co/eKRc56OAiu — Rolling Stone Italia (@RollingStoneita) April 20, 2021

Lo stesso smalto di un tempo?

Tormento e Big Fish, i componenti dei Sottotono, sembrano essere davvero molto carichi, com’è inevitabile che sia quando rendi nota a tutti un’iniziativa artistica del genere; ma come andrà? Abbiamo già scritto che questa avventura fa correr loro alcuni rischi ma non abbiamo enfatizzato come potrebbe anche avvenire il contrario. Questa rappresenta infatti anche una grande opportunità.

Sarebbe un bel segnale per la musica italiana se il duo riuscisse a conquistare i giovani di oggi come fece 20 anni fa. Ne sapremo di più venerdì, quando Mastroianni sarà fuori.