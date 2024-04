One Day Music Festival 2024, il primo maggio alla Playa di Catania

22 Aprile 2024

Il primo maggio a Catania si terrà la quindicesima edizione del One Day Music Festival, a Catania, presso Afrobar “La Playa” in viale Presidente Kennedy 47. Un’unica e imperdibile data per uno dei maggiori eventi musicali di riferimento della Sicilia orientale e non solo. Una grande festa, che, come ogni anno, animerà il primo giorno d’estate siciliana, tra sole, mare e musica.

Gli artisti annunciati sono Angemi, Artie5ive, Clara, Elmatadorc7, Kid Yugi, Nello Taver, Nerissima Serpe + Papa V, Rondodasosa, Samuele Brignoccolo, Silent Bob & Sick Budd, Sud Sound System, Tony Boy, TY1 eVillabanks che si esibiranno sul palco della Spring Arena, dedicata ai generi reggae, rap, trap e EDM, e Anfisa Letyago, Colyn, Dyen, Fatima Hajii, Musumeci & Phunkadelica, Trym e Webbha, che suoneranno nella Sundance Arena, nota per sonorità più house e techno.

One Day Music Festival, la cui identità musicale e culturale si è ormai rafforzata e definita nel tempo, ha registrato nell’ultima edizione più di ventimila presenze, ospitando decine di artisti nazionali e internazionali, tra musicisti e dj. L’obiettivo è regalare al proprio pubblico un’edizione sempre migliore della precedente. È proprio nel pubblico che risiede la forza del Festival. Ciò che da sempre caratterizza l’evento è la capacità di mutare ed evolversi accompagnando nuove generazioni alle più recenti tendenze della musica italiana ed internazionale.

Durante la sua storia, infatti, One Day Music Festival è riuscito ad essere un contenitore multiforme per ogni genere musicale; nato nel 2009 con un’anima prettamente rock, portando i nomi di punta delle band emergenti del panorama italiano di quegli anni, si apre pian piano anche al reggae, che diventa il “secondo volto” delle prime edizioni. Dopo circa cinque anni le cose cominciano a mutare: la house music inizia a rivestire un’importanza centrale, il rap è sempre più richiesto da tante categorie di giovani, mentre la richiesta di live rock diminuisce. Negli anni la voglia di vedere crescere l’evento aumenta sempre di più; il 2018 è l’anno in cui si sfonda il muro delle 20.000 presenze, con una line up che vede per la prima volta anche l’ingresso della trap. Nel 2022 One Day Music Festival riaccende le luci, più forti che mai, post pandemia: è l’anno del primo sold out della sua storia, che si ripeterà poi nel 2023.

