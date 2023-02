Primo EP per Nicomi, tra indie, pop, elettronica: si intitola “Buio”

17 Febbraio 2023

E’ uscito lo scorso 3 febbraio “Buio”, il primo EP di Nicomi anticipato dal singolo “Ad un passo da te”. Il disco del cantautore pugliese contiene tutti i brani pubblicati fin ora più tre inediti. “Buio” parla di Nicomi. Un progetto che dopo un anno di lavoro vede finalmente la luce. Nei brani presenti all’interno dell’EP l’artista racconta la sua vita, la sua filosofia. Cinque testi emozionanti che si muovono tra indie, pop ed elettronica. Accattivante ed emozionante, la penna di Nicomi si abbraccia a un sound irresistibile. Troviamo brani frizzanti dal retrogusto estivo come “Quanto costa” e “Ti porterò con me”, per passare a pezzi invece più intimi e delicati come “Buio” e “Ad un passo da te”. Non mancano ballad soft pop come “L’ultima volta”. Nicomi è Francesco Strisciuglio, giovane poeta musicale. Un cantautore di Bari classe ’01. Si innamora della musica in tutte le sue sfaccettature fin da piccolo. La musica lo accompagnerà nei momenti più bui. Nel 2018 inizia il suo percorso di studi musicali, anche se in modo saltuario. Tre anni dopo, con il sostegno morale della sua famiglia, entra a far parte dell’ “Accademia Artisti” di Roma, iniziando un nuovo percorso professionale che lo aiuterà molto a credere ed a sperimentare nuove cose. Il suo approccio con la musica diventa più concreto quando inizia a scrivere canzoni per una esigenza personale. Nicomi è un ragazzo romantico, innamorato del concetto di amore, argomento che troveremo spesso nei suoi brani, con quel velo poetico ma allo stesso tempo diretto. Nelle sue canzoni vuole raccontarci la sua vita, come se fossero fotogrammi racchiusi in una canzone. Nel 2021 firma il suo primo contratto discografico con “Vaniglia Dischi”. Nel 2022 pubblica i suoi primi due singoli “L’ultima volta” e “Quanto costa”. A febbraio 2023 esce il suo primo EP “Buio”, anticipato dal singolo “Ad un passo da te.”

INTERVISTA A NICOMI

di Alessandra Savino

Quando e come nasce la tua passione per la musica?

Sin da bambino mia madre mi faceva ascoltare tanta musica, li ho capito che quest’ultima mi affascinava molto, così ho deciso di intraprendere questo percorso. Sono un ragazzo introverso e mi piace tirar fuori le cose che ho dentro con le mie canzoni.

Cosa racconta la tua musica in generale?

La mia musica parla prettamente di amore, un sentimento forte che supera ogni cosa.

Quali sono stati i tuoi maestri/idoli musicali a cui ti ispiri?

Ho diverse influenze che partono dal classico cantautorato italiano come Mango fino ad arrivare agli artisti più recenti come Marco Mengoni e Ultimo.

A quale pubblico si rivolge la tua musica?

Non c’è un pubblico ben preciso, è rivolta a tutti. Essendo l’amore il tema principale credo che possano arrivare a tutti i messaggi che cerco di mandare tramite ogni brano.

Quanto sono autobiografici i tuoi brani?

Sono solitamente esperienze vissute in 3ª persona e in certe situazioni mi immedesimo facendo la domanda “e se fosse successo a me?” e poi quei dubbi esistenziali diventano canzoni.

Di cosa parla il tuo ultimo EP e come è nato?

Il mio EP parla principalmente di due persone, che cambiano a seconda del brano, mettendo in primo piano quello che hanno passato e/o passeranno in futuro, sia in bene che in male.

Si inserisce in un genere musicale preciso o subisce influenze di vari generi? Se si quali?

Beh, diciamo che potrei inserirmi nel genere musicale Pop-Indie.

Sogno nel cassetto come artista?

Il mio sogno è di collaborare in un duetto con il mio artista preferito.