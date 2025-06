Nicola Carbonara tra i sostenitori del Progetto Islander di Nicole Berlusconi

In una splendida cornice immersa nel verde del quartiere Fleming, a Roma, presso la suggestiva Villa Sublime, si è tenuto lo scorso 24 giugno un evento esclusivo dedicato alla promozione del Progetto Islander, ente no-profit fondato da Nicole Berlusconi, nipote del Cavaliere, nel 2012 con l’obiettivo di tutelare e riabilitare cavalli ed equidi vittime di maltrattamenti. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione Amiche di Roma Capitale, ha riunito un parterre d’eccezione, con la partecipazione di personalità del mondo imprenditoriale, culturale e politico.

Tra i sostenitori della serata, l’imprenditore Nicola Carbonara, presente in qualità di sponsor ufficiale insieme a tutti i brand da lui fondati: Italian Design Institute, Sport Business Academy, Italian Food Academy, Accademia del Lavoro, Istituto Europeo del Turismo, Nicola Carbonara Academy, nonché i magazine di cui è editore Food Lifestyle, Sport Star Magazine, Design Lifestyle.

Essere partner di progetti autentici, capaci di generare valore sociale, è parte integrante della mia visione imprenditoriale – ha dichiarato Carbonara – Per questo ho scelto con convinzione di sostenere, insieme ai brand che rappresento, l’evento promosso dalla mia più cara amica Benedetta, presidente dell’associazione Amiche di Roma Capitale, in favore del Progetto Islander, realtà che da anni lavora con dedizione per ridare dignità, rispetto e vita a questi animali. Sostenere questa causa significa abbracciare un’idea di futuro più giusta, più consapevole, più umana».

Accompagnato dalle Project Manager Sharon Renna, Tania Sette e Simona Sabato, Nicola Carbonara ha ribadito l’importanza di mettere in rete competenze, visioni e valori per generare un impatto positivo e duraturo sulla società: «Credo profondamente nel potere della rete, nella forza della collaborazione tra diversi mondi e nella capacità della cultura, anche imprenditoriale, di sostenere cause giuste e necessarie. Essere presenti tra i partner è per me, più di un gesto simbolico: è una presa di posizione».

Il Progetto Islander, come ha spiegato la sua fondatrice Nicole Berlusconi, agisce in stretta collaborazione con le Autorità (Polizia, Carabinieri, Asl, Finanza, Guardie Ecozoofile) nei casi di sequestri per reati di maltrattamento con la nomina di Custode Giudiziario. Al suo interno si inserisce anche RI.ABILITIAMOCI, iniziativa finalizzata alla creazione di percorsi abilitativi-riabilitativi dedicati a persone fragili con la collaborazione di cavalli e asini recuperati dai maltrattamenti in una prospettiva di aiuto reciproco.

La partecipazione dell’imprenditore Nicola Carbonara e dei suoi istituti internazionali rappresenta un esempio concreto di come il mondo dell’impresa possa contribuire attivamente al sostegno di cause di alto valore etico e sociale.