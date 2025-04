Il sound design promosso da Italian Design Insitute al Fuorisalone di Milano e al Bright Festival di Firenze

Giovani aspiranti sound designer realizzano la soundtrack dell’installazuone BE UP di Simone Micheli al Fuorisalone di Milano. IDI organizza una masterclass condotta da Dario Giuffrida in programma al Bright Festival.

L’Italian Design Institute continua a tracciare il proprio percorso nel segno dell’eccellenza e della creatività, portando la sua energia in due dei più affascinanti scenari internazionali del design e dell’innovazione: il FuoriSalone di Milano e il Bright Festival di Firenze. Due città, due mondi creativi, un solo obiettivo: celebrare il talento e dare forma all’immaginazione.

Dal 7 al 17 aprile, l’IDI è stato parte attiva di un’esperienza unica nel cuore della Milano Design Week 2025: “BE UP – where architecture meets infinity”, un’installazione firmata dall’architetto visionario Simone Micheli, allestita nello spettacolare Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano. Una vera e propria immersione sensoriale dentro il concept di un luxury mountain resort pensato per Valbona, in Albania: un progetto di 12 ettari dove la natura abbraccia la tecnologia, e l’architettura racconta storie di bellezza, silenzio e meraviglia.

L’Istituto, fondato dall’imprenditore Nicola Carbonara, ha saputo inserirsi nel progetto con un contributo tanto concreto quanto poetico: la realizzazione della colonna sonora originale che accompagna l’installazione. Grazie alla direzione didattica di Tania Sette e alla collaborazione con la visual designer Roberta Colla dello Studio Simone Micheli, il team IDI ha costruito un’esperienza sonora capace di dialogare con lo spazio e amplificare le emozioni.

La soundtrack, pensata come un vero viaggio sonoro, porta la firma del docente e sound engineer Dario Giuffrida – nome già noto per le sue collaborazioni con Rai, Mediaset, Sky, Red Bull e Universal – insieme agli studenti del corso in Sound Design per i nuovi media musicali: Stefano Palmento, Gianmarco Cavazza, Riccardo Lipparini e Giulia Hobart. Un lavoro corale, guidato anche dai docenti Daniele De Virgilio, esperto di produzione musicale e sound synthesis, e Francesco Giannico, artista del suono e pioniere delle installazioni interattive. Il risultato? Una colonna sonora che respira, pulsa, accompagna lo spettatore attraverso un paesaggio sospeso tra reale e immaginario.

Ma il viaggio non finisce a Milano. Il 12 aprile, l’IDI approda a Firenze per il Bright Festival, evento che accende i riflettori sull’arte digitale, la musica elettronica e l’innovazione creativa. Qui, l’Istituto ha firmato la masterclass “Soundcheck – Metti alla prova la tua produzione”, un momento di confronto diretto tra giovani sound designer, producer, appassionati e il docente Dario Giuffrida. Una vera officina del suono, dove ogni brano è stato ascoltato, analizzato, rielaborato con cura, tra consigli tecnici, intuizioni artistiche e spunti per crescere.

Milano e Firenze, design e suono, teoria e pratica: l’Italian Design Institute dimostra ancora una volta che l’apprendimento più autentico nasce dall’esperienza viva. In ogni progetto, in ogni collaborazione, c’è il segno di un metodo che mette al centro la persona, la creatività e il futuro. Un ponte tra le aule e il mondo reale, dove il Made in Italy trova le sue nuove voci.