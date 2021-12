Il Morningside, in memoria di Davide Giri

6 Dicembre 2021

Da due giorni non penso ad altro. L’assassinio di Davide Giri mi ha scosso, come mi aveva già scosso quello di Tessa Mayors due anni fa, sempre nello stesso posto.

Conosco molto bene il Morning Side di New York. La prima volta che feci quelle scale, insieme alla mia famiglia, per scendere dalla Columbia University al parco e quindi verso la 110, devo dire che un brivido lo ebbi. Ma passò subito, perché all’epoca, meno di dieci anni fa, New York era supercontrollata e sicura. Da qualche tempo però non lo è più. Molti attribuiscono la calata di attenzione al sindaco De Blasio. Da quando c’è lui infatti, la città è peggiorata. E con la pandemia gli è stato dato il colpo di grazia.C’è stato un tempo in cui vedevo tanta sorveglianza nei parchi. Central Park veniva attraversata da macchine della polizia a tutte le ore. Cosi il più piccolo Morning side. Un parco stretto e lungo che costeggia la famosa e antica chiesa di Saint John of Divine, il quartiere di Harlem e la Columbia University. Addirittura dalla 110, ad una certa ora della sera, la polizia chiudeva gli accessi al parco. A Saint Louis per esempio di sera è vietato attraversare a piedi il grande parco. A New York da un po’ di tempo questo divieto è caduto. E accade l’irreparabile. Davide Giri come Tessa non facevano nulla di anormale. Tornando a casa con la metro B, si puo’ scegliere di fare la strada più lunga, la 110 e quindi l’Amsterdam Avenue, per arrivare ai vari college della zona oppure accorciare tagliando dal parco. Non essendoci più alcun divieto, molti lo fanno. Chissà quante volte lo avranno fatto Davide e Tessa prima di incontrare i loro assassini su quelle scale che portano ad Amsterdam Avenue. Chissà quante altre volte lo hanno fatto tanti e tanti studenti di quel college. A quello che raccontano…sempre.

Quello che non è chiaro è perché si sia abbassata la guardia in una metropoli che aveva sconfitto i crimini.

Quello che non è chiaro è perché con una prestigiosa e ambita Università, come la Columbia, sogno e desiderio di tanti studenti, si lascino queste zone preda di assassini.

Quello che non è chiaro è perché i nuovi amministratori non debbano salvaguardare i cittadini dai violenti.

noi.

Davide era giovane ed è stato privato della sua vita e portato via da noi con un atto di inumanità inconcepibile,” ha detto il preside Bollinger durante il suo discorso. Già, è proprio così. Davide era tutti noi e chiunque di noi poteva stare al suo posto