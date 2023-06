“Qui, a New York, dove il cielo è diventato cupo e cattivo”

8 Giugno 2023

Improvvisamente il cielo diventa cupo e il sole arrossisce sempre di più. Tutto diventa surreale. Le scuole cancellano le gite già programmate. Eliot, mio nipote, sarebbe dovuto andare, insieme ai compagni di scuola media in un parco giochi. Stamattina presto è arrivato il messaggio che tutto è rinviato. Troppo fumo nell’aria.

Le persone hanno rimesso le mascherine e un sole giallo copre il cielo di New York. Le finestre si chiudono per tentare di non far entrare questo ospite sgradito dentro le case, ma il subdolo ci riesce. Eccome se ci riesce.

