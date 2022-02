La fiamma olimpica si è accesa. Su TimVision i giochi si vedono in 4k

4 Febbraio 2022

Finalmente la fiamma olimpica si è accesa. «Sono super emozionata e super felice», aveva commentato Michela Moioli, la portabandiera azzurra alla cerimonia di apertura dei Giochi di Pechino 2022, poco prima dell’inizio della cerimonia, dal profilo Instagram dell’Italia team.

Moioli, prima portabandiera italiana dello snowboard (seconda atleta consecutiva agli Invernali dopo Arianna Fontana), era stata inizialmente designata per essere l’alfiere azzurro nella cerimonia di chiusura. L’infortunio occorso nella tappa di Coppa del Mondo di Cortina a Sofia Goggia, campionessa olimpica della discesa libera, che aveva ricevuto il Tricolore dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella il 23 dicembre, ha però ‘imposto’ l’insolito cambio. Con Goggia che ha preferito posticipare la sua partenza per la Cina per tentare il suo recupero in vista delle prove olimpiche.

Tutta la programmazione dei Giochi Olimpici sarà disponibile su TimVision grazie a Eurosport Player e si vedrà anche su un canale dedicato in 4k. I clienti abbonati Eurosport in possesso del TimVision Box, infatti, avranno in esclusiva il canale in 4K, per un un’esperienza visiva unica delle migliori gare della manifestazione, disponibile alla posizione 1410 del TimVision Box. Con oltre 1200 ore live, trasmesse nei diciannove giorni di competizione, l’esperienza su TimVision sarà unica. Sono infatti previsti fino a sei canali in contemporanea dedicati a tutte le quindici discipline e a tutti i 109 eventi previsti.

Eurosport Player è incluso dodici mesi per tutti i nuovi clienti TimVision per non perdere neanche un istante dei Giochi, il meglio del tennis con tre Slam in esclusiva, il ciclismo con i Grandi Giri, tutte le gare della LBA di basket e molto altro.

TimVision è la principale piattaforma streaming per l’intrattenimento e lo sport. Grazie alla sua strategia di aggregatore offre contenuti premium forte dei tanti accordi di distribuzione e collaborazione siglati con numerosi partner (Disney+, Netflix, DAZN, Prime Video, Mediaset, Discovery+, Eurosport, Turner, Viacom CBS, Chili e VatiVision), alle produzioni originali e ai grandi film e serie TV in anteprima. Il TimVision Box utilizza la modalità di fruizione di contenuti live Multicast, tecnologia che consente di distribuire in streaming eventi live di grande popolarità, migliorando la qualità della diretta e ottimizzando l’utilizzo delle risorse di rete. Inoltre, il modem ‘WiFi Serie A TIM’ e il TimVision Box garantiscono allo spettatore un’esperienza unica per seguire il meglio dell’intrattenimento e degli eventi sportivi in casa. Il WiFi certificato dai tecnici TIM assicura infine la copertura ottimale in tutta la casa.

Foto di copertina tratta dal sito del Coni