Appennino senza confini: racconta la tua storia!

29 Marzo 2021

ITALIA L’Appennino (o gli Appennini) è una catena montuosa che, riallacciandosi alle Alpi a nord del Golfo di Genova, forma, per 1350 km, la spina dorsale della penisola italiana fino allo Stretto di Messina, oltre il quale continua nei rilievi settentrionali della Sicilia. Seguendo con gli occhi il percorso sulla cartina geografica attraversiamo così l’Italia in verticale, tra est ed ovest. Ecco allora che il paesaggio rivela un Paese diverso, non più distinto tra nord e sud, bensì unito al suo centro da una civiltà in cui affondano le nostre radici e in cui possiamo seminare il nostro futuro.

Appennino senza confini

Appennino senza confini tra cultura e territorio è un progetto di CCT che nasce in collaborazione con il Corso di Studio PROGESA (Progettazione e Gestione degli Ecosistemi agro-territoriali, forestali e del paesaggio) dell’Università di Bologna insieme alla Scuola AL.FO.N.S.A. (ALta FOrmazione e innovazioNe per lo Sviluppo sostenibile dell’Appennino) promossa da UNIAPPENNINO (Università per l’Appennino) e ad ANA (Accademia Nazionale di Agricoltura).

“Ma cosa vuoi seminare oggi, che non ce n’è più, di roba, da mettere sotto le pesanti macine. Nessuno che semina il grano nei campi, nessuno che pianta più granturco o la roba nera per gli animali, scomparsi anche quelli. E le castagne dimenticate nei castagneti e i castagneti negletti e malati.” – scrive Francesco Guccini in ‘Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto’ (libro pubblicato da Giunti Editore nel 2019).*

E noi proprio dal castagno vogliamo partire, dall’albero del pane: in tutto l’Appennino, fino al secolo scorso, il castagneto con i suoi frutti (le castagne) costituiva il principale sostentamento per le popolazioni, tanto da essere curato come un frutteto e divenirne il simbolo del paesaggio forestale e culturale, insieme alle strutture rurali ad esso connesse (essiccatoi e mulini). “Oggi i castagneti si stanno via via trasformando in boschi misti con presenza sempre minore di castagno, con una grave perdita anche da un punto di vista paesaggistico e culturale. Sono afflitti da malattie e da parassita alloctoni ma, come per i paesi d’Appennino, ciò che li minaccia di più è l’abbandono.” – si legge sul sito dei Briganti di Cerreto. Ecco, progetti come il loro Turismo di Comunità sono tra le storie che in questo nuovo spazio chiamato “Appennino senza confini” vogliamo scoprire e raccontare perché crediamo nel potere della narrazione e del buon esempio ovvero di come realtà intraprendenti, ribelli e appassionate, possano ispirarne altre, altrettanto virtuose, altrove…

Il progetto in breve e gli eventi in calendario

APPENNINO SENZA CONFINI TRA CULTURA E TERRITORIO vuole essere un momento di confronto e di studio su alcune tematiche cardine per il rilancio dell’economia delle aree appenniniche: il ruolo della castanicoltura come caposaldo del recupero delle terre, della coltura e dei territori abbandonati dell’Appennino; la possibilità di sviluppo di esperienze soprattutto giovanili. In agenda quindi un percorso formativo fatto di incontri online e offline, da marzo a giugno 2021:

11 Marzo 2021: Il ruolo della castanicoltura per la conservazione del paesaggio per una economia di filiera | seminario online

Il ruolo della castanicoltura per la conservazione del paesaggio per una economia di filiera | seminario online 15 Aprile 2021: Storie di resilienza per un ritorno alle aree interne | seminario online legato allo sviluppo socioeconomico e culturale della montagna

Storie di resilienza per un ritorno alle aree interne | seminario online legato allo sviluppo socioeconomico e culturale della montagna 15 Maggio 2021: Laboratorio didattico a Granaglione | giornata dimostrativa in campo sulla castanicoltura

Laboratorio didattico a Granaglione | giornata dimostrativa in campo sulla castanicoltura 24 e 25 Giugno 2021: Il cammino del castagno: da Granaglione a Castagno di Piteccio | attività didattiche itineranti con partenza dal Parco didattico sperimentale della Castagna; durante il cammino la lettura del paesaggio: ecologia forestale, suoli e storia dei territori; arrivo al Borgo Museo Festival (24-27 giugno 2021).

Le vostre storie

E adesso veniamo a voi. Appennino senza confini vuole essere anche un raccoglistorie di qualsiasi argomento purché il racconto abbia a che fare con il paesaggio naturale, culturale e umano della nostra spina dorsale. Ecco allora che apriamo sulla nostra web guidezine [www.cct-seecity.com] uno spazio dedicato alla narrazione collettiva dell’Appennino; un contenitore di storie raccontate da chi vive, frequenta, conosce, ama questo territorio. Ispirati/e dal libro Civiltà Appennino, vogliamo cambiare prospettiva provando ad osservare e raccontare l’Italia in verticale.*

Per farlo abbiamo bi-sogno della tua collaborazione. Ti va di partecipare? Qui trovi il form per inviarci la tua storia che pubblicheremo sulla web guidezine www.cct-seecity.com entro una settimana dall’invio, in un post/articolo che poi condivideremo sui social media (in particolare Facebook & Instagram) con l’hashtag #AppenninoSenzaConfini. E poi…

Borgo Museo Festival!

Questo spazio virtuale per la condivisione di storie da/su/per l’Appennino rimarrà sempre aperto e vogliamo che sia un motivo continuo di incontro. Sicuramente, oltre ai seminari e laboratori già in programma e sopra citati, lo sarà anche all’interno del Borgo Museo Festival 2021 a Castagno di Piteccio (Pistoia, Toscana) dal 24 al 27 giugno.

Premio Appennino senza confini 2021

Attenzione! Chi ci invierà la propria storia entro il 10 maggio 2021, avrà la possibilità di essere selezionato/a dal CCTeam & Partners del progetto e quindi invitato/a come ospite a Castagno di Piteccio (Pistoia, Toscana) in occasione del Borgo Museo Festival 2021 (24-27 giugno). Selezioneremo almeno tre autori/autrici ed il premio includerà: alloggio per quattro giorni (tre notti) e partecipazione gratuita a tutte le attività del Festival. Chi vorrà, potrà scegliere di partecipare (sempre gratuitamente) anche all’esperienza Il cammino del castagno: da Granaglione a Castagno di Piteccio (24-25 giugno) attraversando in due giorni a piedi, con partenza dal Parco didattico sperimentale della Castagna e una notte a Pracchia, in compagnia di una guida ambientale esperta, una bellissima tratta dell’Appenino tosco-emiliano.

Partecipa!

A questo punto, non resta che dirvi: aspettiamo le vostre storie che non vediamo l’ora di leggere, pubblicare e condividere! CCTeam

Per partecipare: http://bit.ly/AppenninoSenzaConfini_RaccontaLaTuaStoria