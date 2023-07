Marco Cappato candidato al Senato per “sostituire” Berlusconi

29 Luglio 2023

Dopo giorni di indiscrezioni è ufficiale la candidatura di Marco Cappato alle elezioni suppletive per il seggio rimasto vacante al Senato (collegio di Monza) dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Dopo la vicenda legata alla battaglia per la firma digitale che avrebbe permesso a Cappato e alla lista “Referendum e Democrazia” di presentarsi alle scorse elezioni politiche, il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e Co-Presidente di Eumans ci riprova.

L’annuncio è arrivato questa mattina via Twitter (e successivamente sugli altri suoi canali social) da parte dello stesso ex eurodeputato radicale.

Con Marco Cappato entrerebbero in Parlamento argomenti importantissimi tra i quali la battaglia personale del leader di estrazione radicale per la libertà di scelta sull’eutanasia, sul testamento biologico e per lo snellimento delle procedure per i referendum.

Le parole di Cappato e le reazioni della politica

Ho deciso di candidarmi alle elezioni per il seggio lasciato da Berlusconi al Senato. Voglio portare in Parlamento temi e battaglie che mi stanno a cuore e che di questi tempi sono a rischio, o trascurati. Chi pensa sia una buona idea e vuole dare una mano, mi contatti. Grazie!

Le elezioni si terranno il 22 e 23 ottobre e lo sfidante di Cappato dovrebbe essere Adriano Galliani anche se l’AD del Monza aveva dichiarato di volersi dedicare alla squadra rimasta “orfana” del suo presidente. La sua candidatura (Galliani è già stato in Parlamento scegliendo poi di non proseguire con la politica) pare essere però sostenuta da Antonio Tajani e dalla famiglia Berlusconi.

Le opposizioni parlamentari sembrano compatte sull’appoggio a Cappato.

Riccardo Magi, segretario di Più Europa, ha dichiarato:

In Parlamento è più che necessario rafforzare il fronte dei diritti e delle libertà civili. Speriamo che attorno al suo nome si crei una coalizione più ampia possibile. +Europa c’è e il suo sostegno sarà convinto.

Per Eleonora Evi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra Cappato è una figura importante e significativa nelle battaglie per i diritti civili e per la transizione ecologica:

Auspichiamo che la sua disponibilità possa essere raccolta da tutte le forze di opposizione.

Anche Carlo Calenda si è detto disposto a dare una mano, ma ancora non si conosce la decisione del Partito democratico. Il Pd farà sapere nelle prossime ore se puntare su un proprio candidato o appoggiare Marco Cappato.