Veneto, tra i paesi per cui non serve la quarantena c’è… l’Italia

6 Luglio 2020

Luca Zaia ha fatto chiarezza. Dopo giorni di tensione per il nuovo focolaio vicentino, e per il rischio di reimportare il virus dall’estero, il governatore Veneto, forte di una popolarità stellare, ha emanato una nuova ordinanza. In cui, tra le varie cose, elenca i paesi che possono arrivare tranquillamente in Veneto senza restrizione. Ma a giudicare dal paese elencato al numero 18 del l’allegato dedicato ai paesi di provenienza da cui i viaggiatori possono arrivare senza restrizioni – l’Italia – più che del Veneto, dovremmo parlare… della Serenissima!