Banca Ifis non ripristinerà il flottante ed è già pronta a sottostare all’obbligo di acquistare il restante 7,5% di Illimity ancora sul mercato. Inoltre, come promesso, scatterà un premio aggiuntivo del 5% (0,1775 euro) per ogni azione portata in adesione all’Opas

Si chiude con successo la riapertura dei termini dell’Opas su Illimity Bank. Banca Ifis annuncia di aver raggiunto il 92,488% di Illimity Bank alla conclusione del periodo di riapertura, previsto per oggi venerdì 11 luglio. Come dichiarato in precedenza, Banca Ifis non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni Illimity e quindi adempirà all’obbligo di acquisto del restante 7,512 per cento. Pertanto il delisting delle azioni di illimity avverrà dal primo giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo.

Sulla base dei risultati raggiunti, Banca Ifis provvederà a rendere effettivo il pagamento del premio del 5% in denaro

per ciascun azionista di Illimity che ha portato le proprie azioni Illimity in adesione all’offerta. Lo scorso 24 giugno 2025, Banca Ifis aveva reso noto che, qualora al termine dell’offferta fosse venuta a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di illimity (la “soglia 90%”), avrebbe riconosciuto un premio in denaro del 5%, pari a 0,1775 euro (il “corrispettivo in denaro aggiuntivo”), per ciascuna azione portata in adesione all’offerta.

Pertanto, l’Offerente corrisponderà, alla data di pagamento (18 luglio 2025): il corrispettivo in azioni (i.e., n. 0,10 azioni Banca Ifis offerte) ed euro 1,6835 (comprensivo del corrispettivo in denaro aggiuntivo) agli aderenti che abbiano portato le proprie azioni illimity in adesione all’Opas durante la Riapertura dei Termini; e il solo corrispettivo in denaro aggiuntivo (euro 0,1775 per azione illimity), a titolo integrativo, agli azionisti che abbiano già portato le proprie azioni Illimity in adesione all’offerta durante il periodo di adesione (e quindi hanno già ricevuto, quindi, il corrispettivo alla data di pagamento del 4 luglio 2025).