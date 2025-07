Bper Banca conclude con successo il periodo di offerta su Banca Popolare di Sondrio raggiungendo il 58,49% del capitale sociale di quest’ultima. Il superamento della soglia del 50%, dopo aver raggiunto ieri quella irrinunciabile del 35%, rende il controllo della banca-target sicura e apre la strada alla fusione per incorporazione (per cui sono necessari i due terzi dei voti). Settimana scorsa, per stimolare le adesioni Bper aveva migliorato il corrispettivo, aggiungendo un euro al prezzo offerto al lancio dell’offera. Sulla base dei risultati provvisori dell’Opas, Bper rende noto che avrà luogo la riapertura dei termini per per cinque giorni di Borsa (dal 21 luglio al 25 luglio 2025). Per l’effetto, gli azionisti dell’emittente che non abbiano aderito all’offerta durante il periodo di adesione potranno aderire alla stessa durante la riapertura dei termini.

La soddisfazione dell’a.d. Gianni Franco Papa

«Accogliamo con grande soddisfazione il superamento della soglia del 50% del capitale sociale di Banca Popolare di Sondrio. È un traguardo importante, per quanto ancora provvisorio, che consente di consolidare la nostra posizione tra i primi player bancari nazionali». È quanto afferma in una nota Gianni Franco Papa, amministratore delegato di Bper. «Il nuovo gruppo che si va a delineare avrà una base patrimoniale ancora più solida e una rete commerciale che conterà più di 2mila filiali al servizio di circa 6 milioni di clienti. Continueremo a restare focalizzati sul credito a famiglie e imprese e a gestire con competenza e responsabilità gli oltre 400 miliardi di euro di asset dei clienti». Il risultato di oggi, ha aggiunto Papa, permette di accelerare l’esecuzione del piano strategico e «di porre le basi insieme alle persone di Banca Popolare di Sondrio per una nuova fase di sviluppo, con l’obiettivo di essere sempre più vicini ai territori e protagonisti del futuro del Paese».