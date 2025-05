I risultati in diretta delle elezioni comunali in Trentino

Franco Ianeselli, sindaco uscente sostenuto dal centrosinistra, si riconferma sindaco di Trento superando il 54 per cento. La candidata del centrodestra, Ilaria Godi, non arriva al 27 per cento. A Trento l’affluenza è stata del 49,93%, più bassa di undici punti rispetto alla tornata precedente. «Sono soddisfatto, perché una riconferma al primo turno in una città che sta vivendo dei cambiamenti grandi non è scontata – ha commentato a caldo Ianeselli – Abbiamo parlato della città e dimostrato serietà e coraggio, credo che questo sia stato premiato».

«Franco Ianeselli ha lavorato molto in questi anni per una città che conosce bene e che ama: oggi stravince al primo turno e si riconferma sindaco di Trento. Voglio congratularmi anzitutto con lui, nostro candidato, con tutta la coalizione che l’ha sostenuto e con tutto il Pd che esce da queste elezioni come primo partito, cresciuto sia di 6 punti percentuali che in voti assoluti rispetto alle ultime elezioni», ha commentato la segretaria del Partido democratico Elly Schlein.

Ballottaggio a Pergine-Valsugana, Arco e Riva del Garda. In quest’ultimo comune, il centrodestra, che esprimeva il sindaco uscente, si è diviso e adesso è costretto ballottaggio: il 18 maggio si sfideranno il candidato del centrosinistra Alessio Zanoni (48,7% dei consensi al primo turno) contro Silvia Betta, sostenuta da Fratelli d’Italia. Il candidato della Lega e Forza Italia (9%) resta quindi fuori.

