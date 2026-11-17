Il fascismo ebbe davvero consenso popolare. Ma può dirsi libera una scelta quando le alternative sono state eliminate? Da Arancia meccanica alla “democrazia sottile” contemporanea.

In Arancia meccanica, il celebre film di Stanley Kubrick tratto dal romanzo di Anthony Burgess, Alex viene sottoposto a un trattamento che dovrebbe liberarlo dalla violenza. Immobilizzato su una poltrona, con gli occhi costretti a rimanere aperti, è obbligato ad assistere a immagini atroci mentre una sostanza farmacologica gli provoca un malessere insopportabile.

È la “cura Ludovico”. Al termine del trattamento, Alex non riesce più a esercitare violenza. Apparentemente è diventato un cittadino migliore. Ma ha davvero scelto di esserlo?

La domanda è il cuore morale del film. Perché una cosa è scegliere di non fare qualcosa, un’altra è essere privati della possibilità di farla. Il risultato può sembrare identico, ma la differenza è enorme: nel primo caso abbiamo una scelta, nel secondo un condizionamento.

E se applicassimo questa distinzione al consenso politico?

Il paradosso del canale unico

Immaginiamo una nazione nella quale esista un solo canale televisivo. Tutti gli altri sono stati eliminati. Non possiamo cambiare canale, semplicemente perché non ce ne sono altri.

Con il passare degli anni, milioni di persone cominciano ad appassionarsi ai programmi trasmessi. Si affezionano ai presentatori, seguono le serie televisive, ridono alle battute, discutono delle trasmissioni. Alcuni diventano sostenitori entusiasti di quel canale.

Gli ascolti sono straordinari. Il gradimento è altissimo.

Possiamo dire che quel canale piaccia? Certamente. Possiamo sostenere che milioni di persone si siano sinceramente affezionate ai suoi programmi? Non c’è ragione di dubitarne.

Ma possiamo concludere che quel canale sia stato liberamente preferito agli altri?

Quali altri?

È qui che il ragionamento si interrompe. Perché il gradimento non equivale necessariamente a una preferenza liberamente espressa. E, soprattutto, non può giustificare l’eliminazione delle alternative.

Il consenso ottenuto dopo l’eliminazione delle alternative non può essere utilizzato per legittimare l’eliminazione delle alternative stesse.

Sarebbe un circolo vizioso: prima impedisco di scegliere, poi utilizzo l’apprezzamento per ciò che rimane come prova che la scelta fosse giusta.

Mussolini e il consenso degli italiani

Le recenti dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, offrono l’occasione per riflettere su questo problema.

Intervenendo davanti ad alcuni studenti a Milano, La Russa ha sostenuto che il fascismo fu voluto dal popolo italiano, pur riconoscendo che il popolo avesse sbagliato. In una successiva intervista ha precisato di non voler giustificare il regime, ma di voler ribadire il principio secondo cui la volontà popolare deve essere rispettata.

Non è necessario mettere in discussione le intenzioni del presidente del Senato. È invece interessante interrogarsi sulle conseguenze teoriche del suo ragionamento.

Ammettiamo pure che una parte consistente degli italiani abbia sinceramente sostenuto Mussolini. È un fenomeno storico ampiamente studiato. Il fascismo non si mantenne al potere soltanto attraverso la repressione: seppe suscitare identificazione, entusiasmo, partecipazione e adesione.

Ma che cosa dimostra questo consenso?

Mussolini non arrivò al governo nel 1922 grazie a una vittoria elettorale. Fu incaricato dal re dopo la marcia su Roma, in un contesto segnato dalla violenza squadrista. Le elezioni del 1924 si svolsero quando i fascisti erano già al governo, con la legge Acerbo, che attribuiva i due terzi dei seggi alla lista più votata purché superasse il 25% dei voti, e in un clima di intimidazione. Negli anni successivi furono progressivamente soppresse le libertà politiche e le organizzazioni di opposizione.

Un italiano poteva certamente ammirare Mussolini. Poteva riconoscersi nel regime, condividerne gli ideali, apprezzarne le iniziative. Ma il fatto che questa adesione fosse sincera non significa che si sia formata in condizioni di libertà politica.

Come nel nostro esempio televisivo, il problema non è stabilire se il programma piacesse davvero, ma se sarebbe piaciuto altrettanto in presenza di alternative. Perché una cosa è preferire un programma fra molti disponibili, un’altra è affezionarsi all’unico programma che ci è consentito guardare. Nel primo caso, il gradimento esprime una preferenza; nel secondo, può essere semplicemente il risultato di una scelta che altri hanno già compiuto per noi.

Il paradosso nasce quando il gradimento maturato proprio in assenza di alternative viene invocato come prova che tali alternative non fossero necessarie. Il monopolio condiziona la formazione del consenso, che a sua volta viene utilizzato per legittimare il monopolio stesso. Ciò che dovrebbe essere dimostrato — la libera preferenza per quel programma — viene dato per acquisito sulla base di un gradimento che non ha mai potuto misurarsi con altre possibilità.

Senza dissenso, che cosa significa consenso?

La parola consenso deriva dal latino consentire, composto da cum e sentire: sentire insieme, concordare, condividere un giudizio.

Ma c’è un aspetto ancora più interessante. Nell’ambito delle scienze sociali, Treccani definisce il metodo del consenso come un processo decisionale che conduce a una posizione condivisa attraverso il confronto e la mediazione, distinguendolo tanto dal principio di maggioranza quanto da quello di autorità.

Naturalmente, non ogni consenso nasce da una deliberazione collettiva. Ma questa definizione ci ricorda qualcosa di fondamentale: quando attribuiamo al consenso un valore politico, non possiamo limitarci a registrarne il risultato ignorando il processo che lo ha generato.

Ed è qui che il dissenso diventa essenziale.

Il dissenso non è semplicemente l’opposto del consenso. È una delle condizioni che permettono al consenso di assumere un significato democratico. Senza la possibilità di dissentire, infatti, non possiamo distinguere con certezza un accordo liberamente raggiunto da una convergenza prodotta dall’impossibilità di esprimere posizioni differenti.

Una società nella quale tutti applaudono potrebbe essere una società straordinariamente concorde. Oppure una società in cui non è consentito fischiare.

Dall’applauso, da solo, non possiamo saperlo.

Non è la quantità di consenso a rendere democratica una scelta, ma la possibilità effettiva del dissenso.

Il punto non è negare l’esistenza del consenso fascista. È evitare di confondere un fenomeno storico e sociale con una legittimazione democratica. Che milioni di persone aderiscano sinceramente a un regime non dimostra che quel regime abbia garantito loro la libertà di scegliere diversamente.

La cura Ludovico non appartiene soltanto al passato

La questione, naturalmente, non riguarda soltanto il fascismo.

Oggi viviamo in una società in cui le alternative sembrano moltiplicarsi continuamente. Non abbiamo un solo canale televisivo, ma migliaia. Non una sola fonte di informazione, ma un numero apparentemente illimitato di contenuti, opinioni e possibilità.

Eppure emerge una domanda nuova: chi seleziona le alternative fra le quali scegliamo?

Gli algoritmi organizzano le notizie che leggiamo, i contenuti che incontriamo, i prodotti che acquistiamo. L’intelligenza artificiale può suggerirci risposte prima ancora che abbiamo esplorato autonomamente il problema.

Non si tratta di equiparare queste tecnologie a un regime autoritario. Sarebbe una semplificazione storicamente e concettualmente insostenibile. Molti strumenti digitali ampliano davvero le nostre possibilità.

Ma la domanda sulla libertà rimane.

Possiamo scegliere fra mille alternative senza aver partecipato alla loro costruzione. Possiamo essere soddisfatti delle opzioni che riceviamo senza sapere quali altre possibilità siano rimaste fuori.

Il problema contemporaneo, allora, non è necessariamente l’eliminazione delle alternative, bensì la loro preconfigurazione.

È ciò che ho proposto di chiamare democrazia sottile: una democrazia nella quale si moltiplicano le possibilità di scelta, mentre si assottiglia la nostra capacità di determinare ciò fra cui scegliere.

E forse è proprio qui che la “cura Ludovico” torna a interrogarci. Non perché siamo tutti sottoposti a un trattamento coercitivo, ma perché la libertà non coincide semplicemente con il risultato delle nostre preferenze. Dipende anche dalle condizioni nelle quali quelle preferenze possono formarsi.

La democrazia non è soltanto il diritto di scegliere fra le possibilità disponibili. È anche la libertà di discuterle, modificarle e immaginarne di nuove.

Per questo, quando parliamo di consenso, dovremmo porci una domanda prima ancora di contare quanti cittadini dicano di sì.

Avrebbero potuto dire di no?

E, soprattutto, avrebbero potuto scegliere qualcosa che non fosse già stato scelto per loro?

____________________________

Riferimenti e approfondimenti

ANSA , La Russa agli studenti: «La volontà del popolo può essere imperfetta, ha voluto il fascismo», 13 novembre 2026. Leggi l’articolo.

, La Russa agli studenti: «La volontà del popolo può essere imperfetta, ha voluto il fascismo», 13 novembre 2026. Leggi l’articolo. Burgess, Anthony , A Clockwork Orange. London: Heinemann. Trad. it. Arancia meccanica, 1962.

, A Clockwork Orange. London: Heinemann. Trad. it. Arancia meccanica, 1962. De Felice, Renzo , Mussolini il duce. I. Gli anni del consenso, 1929–1936. Torino: Einaudi, 1974.

, Mussolini il duce. I. Gli anni del consenso, 1929–1936. Torino: Einaudi, 1974. Il Giornale , Il fascismo fu votato, ma il popolo si sbagliò. Non sdogano il regime. Intervista a Ignazio La Russa, 14 novembre 2026. Leggi l’intervista.

, Il fascismo fu votato, ma il popolo si sbagliò. Non sdogano il regime. Intervista a Ignazio La Russa, 14 novembre 2026. Leggi l’intervista. Kubrick, Stanley , A Clockwork Orange (Arancia meccanica). Warner Bros, 1971.

, A Clockwork Orange (Arancia meccanica). Warner Bros, 1971. Treccani, Consenso, Enciclopedia online. Consulta la voce.

Altri contributi dell’autore