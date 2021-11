la svizzera non è un paese perfetto

20 Novembre 2021

Svizzera: il miglior Paese del mondo in cui vivere, riconoscimento ottenuto nel 2020 per il quarto anno consecutivo, del resto chi non conosce i suoi fantastici e tipici prodotti come gli orologi, i cioccolatini e il formaggio. Già il formaggio, quell’alimento tanto amato dai topolini che svalicano per poter apprezzarne la sublime qualità svizzera. Lo cercano ovunque e con la spregiudicatezza che li contraddistingue, alimentati dall’adrenalina per il rischio corso (vuoi mettere la qualità del cheese svizzero) si infilano nei magazzini e nei supermarket per un abbuffata. Ma la storia non sempre ha un lieto fine, uno di loro finisce nella confezione di plastica dei panini degli hamburger, in bella vista esposta nel supermercato, naturalmente privo di vita, chissà se almeno prima di passare all’aldilà e di finire nel panino in vendita è riuscito a farsi una bella scorpacciata di formaggio… però è così carino, c’è anche un video in rete, guardare per credere.

Meno male però che in Svizzera si viaggia bene con qualsiasi mezzo, compreso l’aereo della compagnia di bandiera che scorrazza avanti indietro, nel vecchio continente e nel mondo intero. Velivoli profumati, sanificati di continuo in pieno rispetto delle normative anti covid, ma se capita un po’ di puzza… beh questa non ha mai ammazzato nessuno! Però, se diventa insopportabile, mette a rischio il benessere dello stomaco, aggredito da sensi di nausea e vomito. Questo è quello che è successo lo scorso 7 novembre. A causa di un odore insolito un aereo della SwissAir decollato da Londra, direzione Zurigo, è dovuto rientrare. Questa la prima tesi dei media svizzeri, ma la verità è che l’aereo ha fatto dietro front a causa di un fortissimo odore di calzini sporchi nella cabina di pilotaggio. Un povero passeggero con i calzini puliti, costretto a passare la notte in Hotel per il disguido, ha chiesto il rimborso: rifiutato.

Chissà se l’uomo dai piedi puzzolenti girava nel magazzino del supermercato, a tal punto da richiamare anche l’attenzione dei simpatici topolini. In un mondo pieno di complottisti, mi chiedo se i due episodi possano essere collegati. Cara vicina Svizzera, il noto cantautore Andrea Mingardi, nel 1974 recitava: ”Nessuno Siam Perfetti, Ciascuno Abbiamo i suoi Difetti”.

Foto da ticinonews.ch