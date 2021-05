Alitalia, continua la protesta

12 Maggio 2021

Sono scesi di nuovo in piazza e lo faranno anche domani, giovedi 13 maggio, davanti alla Sede Rai di Roma di Viale Mazzini. I lavoratori di Alitalia continuano a rifiutare il piano di rinnovo della compagnia di bandiera, tra i cui cambiamenti è previsto anche l’ennesimo cambio di nome.

I sindacati di categoria tra cui Cub, Acc, Navaid e Usb, domandano “Un’attenzione particolare al servizio pubblico per una vertenza che coinvolge l’intero Paese e tutti i cittadini – ha dichiarato Antonio Amoroso, della segreteria nazionale Cub.

Chiediamo alla Rai di non adagiarsi sulla propaganda che disegna Alitalia come una compagnia composta da spreconi e fannulloni. In questa vertenza siamo arrivati ad un bivio che puo’ rappresentare una vera opportunità e svolta.

Vorremmo far sentire la nostra voce e le nostre proposte. In questi mesi – aggiunge il rappresentante sindacale – ci sono state decine di manifestazioni con migliaia di lavoratori in piazza soprattutto a Roma ma anche a Milano. Il servizio pubblico ci ha dedicato uno spazio minimo e solo in alcune occasioni”.

Le manifestazioni continueranno anche nel fine settimana con uno sciopero che è stato indetto dai lavoratori dell’indotto. “Una mobilitazione incessante” la definisce ancora Amoroso, perché a tutti gli effetti non c’è alcun rilancio della compagnia”.