“Per la Rai non esistiamo”

14 Maggio 2021

Si sono spinti fino a Viale Mazzini,a Roma, davanti la sede storica della Rai.

“Per loro non esistiamo”, hanno urlato i lavoratori di Alitalia, in lotta contro il piano di ristrutturazione che prevede ancora tagli al personale.

Ce l’hanno con la Tv di Stato,”per il racconto che fanno di noi per cui la crisi Alitalia viene descritta ogni volta come privilegio per i lavoratori”.

Ce l’hanno con la tv di Stato per la censura di cui si sentono oggetto ed evocano le parole di Fedez del primo Maggio scorso. “Perché un direttore ha il potere di cancellarci, di affermare che noi non esistiamo?”

Mentre l’Italia parla di vaccini e vacanze, di mascherine e tamponi, qui si parla ancora di lavoro. Di lavoro che svanisce e ridimensiona professionalità di “assoluto valore”. “Noi siamo un’azienda pubblica, perché la tv pubblica ci cancella?”