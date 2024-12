Consigli non richiesti

Come superare il danno prodotto dal profluvio di informazioni (non conoscenza) da cui siamo circondati? Vale ancora l’allegoria della caverna di Platone o è finita anche per chi si illudeva che la conoscenza liberasse? Naturalmente, non sta a noi dirlo, ma proviamo a mettere ordine in quello che ci circonda e segnaleremo in questa che si vorrebbe come rubrica settimanale una serie di spunti di approfondimento, riflessione e, perchè no?, divertimento che ci auguriamo servano un po’ a tutti per non restare impelagati nella melassa distraente circostante.

Cominciamo da un libro di Franco Marcoaldi, I Cani Sciolti (Einaudi), piccolo manuale di sopravvivenza e non integrazione in cui l’autore, accompagnato da vari numi tutelari nel viaggio interiore ed esteriore che compie, racconta il suo percorso di riscoperta di una rinnovata libertà. Un esperimento da gustare in un weekend di lettura.

Per accompagnare la lettura, niente di meglio che l’ascolto dell’ultimo disco della migliore coppia della musica italiana da qualche decennio a questa parte, Colapesce/Dimartino. Si tratta di un live dal titolo wertmulleriano Archi, Ottoni e Preoccupazioni in cui è riversato il meglio della produzione dei due, con particolare attenzione ai brani dell’ultimo album di inediti. Uno sforzo produttivo e compositivo di tutto rispetto, che merita l’attenzione e il piacere di gustarlo tutto per intero, senza interruzioni o distrazioni da doppio schermo. insomma, leggendo un libro è meglio.

Infine, nel maremagnum di serie tv da streaming pompate da tutti media (sotto compiacenza dei gestori delle stesse) ci permettiamo di segnalarne una che non è salita alle cronache come le più strombazzate produzioni anglosassoni. Si tratta di El Encargado (da noi drammaticamente tradotta ne Il Boss del Condominio, manco fosse un reality di infima qualità), serie argentina presente su DisneyPlus, che grazie ad una solida sceneggiatura, alla magnifica interpretazione dell’attore che interpreta il protagonista Eliseo, Guillermo Fraschella, ci racconta vizi e virtù del paese guidato da Milei. Sempre meglio che farselo raccontare da quest’ultimo, no?