Quasi un mese fa, al Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, il cancelliere Friedrich Merz ha annunciato che l’Europa si doterà di una cassetta degli attrezzi più ampia, pronta all’uso contro la sovraccapacità produttiva, i sussidi eccessivi e le valute sottovalutate. Della Cina non ha fatto il nome, secondo il rito diplomatico. Le conclusioni del vertice hanno preferito parlare di «squilibri macroeconomici»: una formula abbastanza elegante da non offendere nessuno e abbastanza vaga da poter significare quasi tutto.

I buoni consigli, diceva De André, arrivano da chi non può più dare il cattivo esempio. Merz ha il tono di chi consiglia e alle spalle il curriculum di un Paese che per vent’anni ha compresso la domanda interna e accumulato avanzi con l’estero. Soltanto dopo aver avuto una crescita quasi pari a zero, allentato il freno al debito, Berlino ha scoperto che si può anche spendere. Ora importa di più, esporta relativamente meno e vede ridursi il proprio surplus. Predica bene da quando ha smesso di razzolare male.

Pechino ha risposto con un argomento semplice: se basta un avanzo commerciale a dimostrare l’eccesso di capacità produttiva, allora bisognerebbe mettere sotto accusa anche le automobili, i farmaci, il vino e i cosmetici europei. È la replica di chi ha ragione a metà. L’altra metà sta nelle famiglie cinesi, che continuano a consumare troppo poco rispetto a quanto il Paese produce.

La parte più interessante è che i cinesi la lezione europea la conoscono perfettamente, perché l’hanno formulata anche loro nei loro piani quinquennali. Già nel marzo 2007 il premier Wen Jiabao definì l’economia del suo Paese instabile, squilibrata, scoordinata e insostenibile. Bisognava ridurre la dipendenza dagli investimenti e dalle esportazioni e dare più spazio ai consumi. Diciannove anni dopo, i consumi delle famiglie pesano ancora poco meno del quaranta per cento del prodotto. Il nuovo piano quinquennale torna a promettere il rafforzamento della domanda interna, senza precisare quanto debba crescere né attraverso quali strumenti.

A Pechino, dunque, sanno quello che a Berlino sapevano benissimo del proprio surplus. Il problema non è la diagnosi. È la cura.

Qui il gioco degli specchi diventa quasi perfetto. L’Europa impartisce alla Cina una lezione che la Cina ripete a se stessa dal 2007. A pronunciare la predica è soprattutto la Germania, che per buona parte dello stesso periodo ha costruito la propria forza economica proprio sullo squilibrio tra domanda interna e domanda estera. Berlino ha cominciato a correggersi soltanto quando le condizioni politiche ed economiche hanno imposto un cambio di strada. Pechino, per ora, continua a prometterlo.

Il consiglio europeo è quindi giusto, ma non particolarmente nuovo. Ripetere una diagnosi a chi la conosce da quasi vent’anni non modifica il decorso della malattia. E se la cura non arriva dalla Cina, all’Europa restano solo tentativi di difesa tramite quote, dazi e salvaguardie. Dopo le auto elettriche e ibride, l’attenzione si sposta sulla chimica, sui macchinari, sui metalli e sugli altri settori esposti alla crescita delle esportazioni cinesi. L’Europa conosce la malattia, ma nella propria farmacia dispone soprattutto di medicinali per i sintomi, da somministrare un comparto alla volta.

Questo non significa che il problema sia inventato. L’avanzo cinese cresce e a pagarne il prezzo possono essere i lavoratori europei, a cominciare da quelli dei settori più vulnerabili. Il disavanzo dell’Unione negli scambi di beni con la Cina ha raggiunto circa 360 miliardi di euro nel 2025, mentre le esportazioni cinesi continuano ad aumentare. Difendersi, dunque, è legittimo e probabilmente inevitabile.

Ma difendersi e fare la morale restano due mestieri diversi. Per il primo basta avere interessi da proteggere. Per il secondo occorrerebbe qualche titolo in più.

Questa settimana, a Dublino, i leader europei parleranno d’intelligenza artificiale, non degli squilibri cinesi. Il dossier, però, resterà sul tavolo europeo anche senza essere all’ordine del giorno. Perché il consiglio alla Cina è giusto, perfino prezioso: consumare di più, dipendere meno dalle esportazioni, riequilibrare un modello che scarica all’estero una parte crescente della propria capacità produttiva. Peccato soltanto che a darlo sia chi lo ha seguito per ultimo. E che a riceverlo sia chi lo conosce a memoria dal 2007.