Ah, il Mediterraneo! Dai tempi dell’impero romano (tanto amato da una parte non irrilevante dei nostri attuali governanti) è stato croce e delizia di tutti coloro che si sono trovati a governare lo Stivale. Solo negli ultimi decenni tutte le crisi che si sono svolte tra quest’area e il Medio Oriente ha avuto tra i protagonisti (spesso controvoglia) i governanti italiani. Sarà perché, dai tempi di Mattei, la politica estera del nostro paese è più gestita in nome degli idrocarburi che delle volontà dei vari ministri che si sono alternati alla guida del dicastero, sarà per il desiderio di buon vicinato, certo è che il ventre molle dei governi che si sono succeduti a Palazzo Chigi è stato spesso il Medio Oriente.

Inutile (e forse controproducente per molti) fare l’elenco, fermiamoci all’oggi. L’attuale presidente del Consiglio aveva preso, all’inizio della sua avventura, il tema di punta (do you remember Piano Mattei?) convinta di essere in grado di cambiare il passo. Ricordate quando trascinò in giro per autocrati e governanti vari della sponda sud del Mediterraneo anche la presidente della commissione europea, nel tentativo di accreditarsi) con entrambe le parti come risolutrice della questione migranti?

Poi il tempo passa, il piano si scolora e sfiorisce nei suoi contenuti ed alla fine, dopo aver lasciato andare un iraniano facendo uno scambio di prigionieri degno della Guerra Fredda, si è addirittura costretti a fornire un volo di stato ad un criminale libico, inseguito a livello internazionale proprio per quel reato che si vorrebbe perseguire per l’intero globo terraqueo prima raccontando una serie di storie incredibili, poi fischiettando facendo finta di nulla e minimizzando. Nel frattempo, però, si produce addirittura un spot per spiegare l’importanza dei propri viaggi internazionali (excusatio non petita?) e si lascia il povero Tajani a balbettare ai cronisti che chiedono conto della vicenda.

E’ il Lodo Meloni, bellezza, e tu non puoi farci nulla.