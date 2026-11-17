A rileggere oggi i pronostici di gennaio, sembra di sfogliare i cataloghi di una fiera campionaria dell’apocalisse. All’inizio di questo 2026 l’intelligenza artificiale veniva raccontata con la solennità riservata alle forze geologiche: un’onda lunga e inarrestabile che entro Natale avrebbe svuotato gli uffici, pensionato intere filiere impiegatizie e ridotto il lavoro umano a una curiosità artigianale. I guru della Silicon Valley snocciolavano percentuali di sostituzione con l’aplomb di chi annuncia le previsioni del tempo, mentre nelle sale riunioni d’Europa ci si interrogava su come gestire la transizione verso un mondo improvvisamente privo di impiegati, analisti e creativi.

A ben guardare, il cortocircuito è evidente anche fuori dalle fabbriche, sintonizzandosi su qualsiasi canale televisivo inglese o americano e che cominciano ad affacciarsi anche sui nostri schermi TV o nelle interruzioni pubblicitarie su YouTube. Negli ultimi mesi, le pubblicità consumer delle grandi aziende tech e delle grandi banche d’affari sembrano uscite da una brochure di auto-aiuto cosmico: spot patinati in cui l’intelligenza artificiale viene presentata come una specie di pronipote digitale della fata turchina, pronta a rivoluzionare la vita di chiunque con un tap, a liberarci dalla fatica e a ridisegnare il mondo in technicolor. È l’ultimo stadio della bolla comunicativa: la promessa commerciale venduta al dettaglio, l’epopea della disruption trasformata in jingle pubblicitario. Solo che la distanza tra lo spot in prima serata che ti promette il futuro a portata di clic e la bolletta energetica che atterra sulla scrivania di un’impresa reale è la stessa che passa tra un rendering di architettura e un cantiere bloccato per mancanza di cemento. Mentre la televisione continua a raccontarci che l’algoritmo ha già cambiato tutto e siamo circondati da persone che mentre sono in giro per la città chiedono a voce alta all’IA presente sul loro smartphone come abbinare i colori dell’abbigliamento per la serata o come risolvere loro delicati problemi personali, nei bilanci reali si scopre che il futuro costa troppo.

Infatti è arrivato l’autunno, e con l’autunno, oltre alle polemiche di varia natura su alcuni di questi guru tecnologici, sono arrivati i conti.

Non i conti filosofici sul destino della specie, ma quelli molto più prosaici dei bilanci trimestrali e dei listini di Borsa. Il grande esodo verso l’automazione totale sta conoscendo una brusca, silenziosa frenata. I mercati finanziari, dopo aver premiato per anni qualsiasi azienda aggiungesse due lettere magiche al proprio piano industriale, hanno iniziato a chiedere dove siano i ricavi capaci di giustificare centinaia di miliardi bruciati in chip e data center. E nelle imprese — quelle vere, che producono beni, gestiscono magazzini o vendono servizi — all’euforia dei comunicati stampa è subentrata una prudenza che somiglia molto a una ritirata strategica.

Il motivo di questa ondata di ritorno non ha nulla di romantico. Non c’è stato alcun improvviso risveglio umanistico nei consigli di amministrazione, né una riscoperta morale della dignità del lavoro. C’è, molto più semplicemente, un combinato disposto di due fattori contabili che i profeti del digitale avevano preferito relegare nelle note a piè di pagina.

Il primo è che sostituire un lavoratore con un’intelligenza artificiale, fuori dalle slide di presentazione, costa moltissimo. Per mesi si è coltivata l’illusione che bastasse un abbonamento software da poche decine di euro al mese per rimpiazzare uno stipendio. La pratica quotidiana ha raccontato un’altra storia: i modelli linguistici hanno bisogno di essere integrati, addestrati sui dati interni, sorvegliati per evitare che inventino risposte plausibili ma false, alimentati da un’infrastruttura computazionale che consuma energia come una piccola città. Quando si sommano le licenze, i costi di elaborazione, la manutenzione dei flussi e il tempo del personale qualificato necessario a controllare che la macchina non deragli, il risparmio evapora. Si scopre così che un essere umano competente — che pure si stanca, chiede ferie e pretende uno stipendio — costa ancora meno di un sistema che richiede una centrale elettrica e una squadra di ingegneri per produrre una bozza che va comunque riletta da capo.

Il secondo fattore è ancora più strutturale, ed è quello che spiega perché la frenata si senta con particolare evidenza in un Paese come l’Italia. L’intelligenza artificiale non è, come qualche “padroncino” si era illuso, un elettrodomestico che si attacca alla presa e comincia a funzionare: è una tecnologia che pretende un’azienda già digitalizzata, con archivi ordinati, processi standardizzati e una governance dei dati solida. Adottarla sul serio significa affrontare una seconda ondata di investimenti collaterali — rifare i sistemi informativi, ristrutturare le procedure, mettere in sicurezza le reti — per i quali la stragrande maggioranza delle imprese non ha né i fondi né la scala dimensionale. In un tessuto economico dove oltre nove aziende su dieci hanno meno di dieci dipendenti, chiedere di riorganizzare l’intera architettura aziendale per inseguire l’automazione significa chiedere di fare il passo più lungo della gamba. E chi non ha capitali da bruciare in esperimenti preferisce, ragionevolmente, restare sulle proprie gambe. Quelle umane.

È così che sta cambiando anche la dialettica pubblica. I grandi annunci sulla sostituzione di massa lasciano il posto a formule più prudenti: si parla di «affiancamento», di «adozione selettiva», di progetti pilota che restano chiusi nei cassetti dei reparti IT. Le stesse Big Tech, alle prese con investitori sempre meno disposti a finanziare promesse a fondo perduto, ricalibrano il tiro, mentre molte aziende che avevano ridotto gli organici sull’onda dell’entusiasmo tornano a cercare personale, spesso in silenzio, per evitare l’imbarazzo di ammettere che l’algoritmo non bastava a mandare avanti la baracca.

Resta una lezione che vale ben oltre il ciclo borsistico di questa fine d’anno. Ogni rivoluzione tecnologica attraversa una fase in cui viene raccontata come un destino inevitabile, superiore alle leggi dell’economia e della fisica. Poi arriva il momento in cui l’innovazione deve fare i conti con la materia: l’energia che consuma, i capitali che richiede, la struttura reale delle società in cui dovrebbe atterrare. Non è detto che l’intelligenza artificiale non finirà per trasformare profondamente il lavoro nei prossimi anni. Ma per ora, tra una tecnologia ancora troppo cara e un sistema produttivo che non ha le risorse per sostenerne i costi nascosti, il mercato ha emesso il suo primo verdetto: prima di rottamare le persone, conviene assicurarsi di potersi permettere le macchine.