Sulla copertina di una ricerca appena uscita, «Italia 2050. Il futuro visto dalla NewGen», firmata dall’istituto Sylla e da WebbohLab per Ecosistema Futuro, la rete dell’ASviS, c’è una ragazza che urla dentro un megafono. L’immagine ha l’aria di una di quelle fotografie che si comprano a pacchetto, maglietta pulita e bocca spalancata, e grida sul fondo color salmone che i giovani hanno qualcosa da dire sull’Italia del 2050.

A pagina due c’è il destinatario delle urla. Tre su quattro, tra più di quattromila interpellati, indicano nel Governo e nel Parlamento i responsabili di ciò che verrà della loro vita. Gli stessi ragazzi, interrogati sulla fiducia che ripongono, danno a Governo e Parlamento quattro in pagella, e uno su cinque soltanto è disposto a credergli. La ragazza grida dunque verso Roma, dentro un palazzo che i suoi coetanei ritengono abitato da incapaci. Siamo ancora a “Piove, governo ladro”, insomma.

I ricercatori hanno intitolato la tabella «una delega senza fiducia» e hanno fatto bene a darle un titolo da convegno, perché in italiano non ne esiste uno più antico e più comodo. Come trovata è modesta: i ragazzi si sono messi in fila dietro i nonni, che il governo lo insultavano davanti al bar e gli chiedevano il posto per il figlio il lunedì mattina.

Nella stessa tabella c’è la riga che nessuno commenterà. La scienza gode della fiducia più alta, i movimenti dei giovani vengono subito dopo, poi la scuola e l’università. Quando però si chiede chi debba agire, scienziati, movimenti e professori raccolgono un quarto delle risposte, o meno. Si stima chi non si incarica di nulla e si incarica chi non si stima. È il comportamento di chiunque abbia avuto la caldaia rotta: ha fiducia nell’idraulico e se la prende con l’amministratore di condominio.

Poi c’è il modo in cui la ricerca si guarda allo specchio. Ai ragazzi si è chiesto di scrivere la prima parola che viene in mente pensando al 2050, e le parole sono state versate in cinque universi semantici, ciascuno con la sua percentuale, come se la fantasia dei diciottenni avesse la pazienza di restare nei cassetti. Più avanti i ragazzi stessi vengono sistemati in cinque tipi umani, e ogni tipo ha la sua faccia: i distaccati, i fiduciosi, gli inquieti progettuali, gli apprensivi, i disillusi arrabbiati. Le facce hanno l’aria di essere uscite anch’esse da un generatore di immagini, lisce, simmetriche, con la luce giusta sullo zigomo. Una generazione illustrata da persone che non esistono, e nessuno protesta, perché il vantaggio della statistica è che disegna sempre il medio, e il medio, in fondo, non è mai nessuno.

Poi ci sono le inevitabili contraddizioni. A pagina due la ricerca presenta quella giovanile come «una generazione lucida e preoccupata, ma non rassegnata». A pagina sette il tipo più numeroso, quello con la fetta più grossa, è il disilluso arrabbiato, e la sua scheda ha per motto la rabbia e la rassegnazione. Tutto buono per i giornali e i politiche si serviranno di questa ricerca per portare avanti i propri interessi. Domani ciascuno prenderà il giovane che gli serve: il fiducioso per il discorso del ministro, il disilluso per l’editoriale, la media per l’omelia sul divario tra come ci si sente e come si pensa che vada il Paese.

A leggere le schede con pazienza si trova il dettaglio che regge tutto il resto. I più arrabbiati sono i più anziani. Tra i trenta e i trentacinque anni i disillusi pesano più del triplo che tra i quattordici e i diciotto, dove prevalgono gli inquieti progettuali, quelli che fanno ancora dei piani. Il campione va dai quattordici ai trentacinque anni, perché in Italia si resta giovani fino a quell’età, e così nello stesso gruppo finiscono un ragazzo di prima superiore e un uomo che a trentacinque anni ha già avuto tre contratti a termine. Un paese che chiama giovane un trentacinquenne gli ha rimandato tutto, compresa la qualifica di adulto, e la rabbia cresce con gli anni di attesa, che a trentacinque anni sono parecchi.

Nelle pagine della sintesi non c’è un punto in cui qualcuno chieda che cosa fanno, che cosa hanno fatto, che cosa farebbero se potessero decidere. Eppure, chiesto, rispondono. Nell’indagine che Ipsos ha condotto per l’Istituto Toniolo quest’estate su duemila giovani tra i diciotto e i trentaquattro anni, quasi sette su dieci ritengono possibile impegnarsi per cambiare la società, e più di sei su dieci pensano di non poter influire sulle decisioni del Governo. Più della metà giudica limitati o inesistenti gli spazi di partecipazione. Lo studio Next Generations dell’Allianz Foundation, su ottomilacinquecento giovani di cinque paesi tra cui il nostro, registra manifestazioni in crescita dal 2023, soprattutto in Italia, Germania e Polonia, e trova più della metà dei ragazzi convinta che l’impegno collettivo esponga a conflitti, stress e molestie in rete.

Questi ragazzi si muovono, a loro rischio, e le due indagini lo vedono perché lo domandano. Chi li interroga da clienti ottiene un cliente, scontento ma educato, che dà quattro al Governo e sei al proprio avvenire. Chi li interroga da cittadini ottiene un cittadino, che chiede posti a sedere. La differenza sta nel questionario, che decide chi sia la persona che risponde prima ancora che apra bocca.

La rabbia, nella scheda, c’è. Manca il verbo. Una rabbia senza verbo è un dato, e con un verbo, scrivere, candidarsi, occupare, fare causa, diventa una politica. Dai dati si ricava un compratore insoddisfatto. Da un verbo si ricava un elettore, o un avversario, e per i committenti delle ricerche è un cliente meno comodo da ricevere.

Le altre ricerche simili pubblicate negli ultimi tempi dicono lo stesso con altre parole. L’Eurobarometro sui giovani europei, ventiseimila interpellati tra i quindici e i trent’anni l’autunno scorso, trova ottimisti per sé tre su quattro e pessimisti per il mondo più della metà. L’indagine annuale di Deloitte sui giovani, ventiduemila persone in quarantaquattro paesi, mette per il quinto anno di fila al primo posto il costo della vita. I ragazzi italiani sono giovani come gli altri, con la sola particolarità di avere un “governo ladro” più a portata di mano.

Cinque anni fa «The Lancet Planetary Health» pubblicò un’indagine su diecimila ragazzi di dieci paesi, interrogati sul clima, e più della metà rispondeva che l’umanità era spacciata. Oggi tra le prime parole che gli italiani associano al 2050 l’ambiente sta in fondo alla fila, sei risposte su cento, e in testa sta la crisi. La paura ha cambiato indirizzo. Si è trasferita dal pianeta, che non scrive mai, all’affitto, che arriva il primo del mese. Il costo della vita lo temono a destra come a sinistra con la stessa identica angoscia, mentre sul clima i due schieramenti si guardano da lontano, ed è la concordia più solida che la ricerca riesca a mettere in pagina.

Sulla copertina la ragazza continua a gridare. Nelle dieci pagine della sintesi non c’è un punto in cui qualcuno, dall’altra parte, alzi la testa per provare ad ascoltarla.