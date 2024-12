L’indi-gestione

Belli i giorni delle feste senza giornali, eh? Il problema è il ritorno in edicola, quando ci sarebbero pure le notizie (messe in frigo per un paio di giorni), ma pare non si riesca a metterle in ordine per bene.

Dal guazzabuglio proposto dalle prime pagine dei giornali, mi pare di aver capito che il papa sia finito in carcere per aver infranto il divieto di fumo all’aperto a Milano, mentre per festeggiare la voglia di pace dell’autocrate russo (desiderio chiaro solo per la stampa italiana) sembra siano stati sparati dei fuochi d’artificio un po’ troppo potenti che hanno fatto precipitare un aereo in Kazakistan.

Nel frattempo negli Stati Uniti aumentano a dismisura i fan del killer Mangione e, per restare in tema di menti labili, il “balio” multimiliardario del prossimo presidente degli Stati Uniti, dopo una lite sul social di sua proprietà, toglie il diritto di parola ad alcuni suoi avversari interni e si prepara a finanziarie copiosamente il guitto che ha regalato alla Gran Bretagna la Brexit, grazie alle (per lo meno) lasche normative sui finanziamenti alla politica di quel paese. Dando perfettamente il quadro di cosa si intenda per il futuro che ci attende, quello della “Nuova Democrazia Proprietaria”.

Che, a differenza di quello che auspicava il filosofo liberale John Rawls, il quale sosteneva fosse un modello sociale che cerca di coniugare i principi della democrazia politica con una distribuzione più equa della ricchezza e dei poteri economici con l’obiettivo di creare una società in cui tutti i cittadini abbiano le opportunità di partecipare attivamente alla vita economica e politica, è fin troppo simile alle partite di calcio sulla spiaggia da bambini. Dove chi portava il pallone decideva chi, e per quanto, giocava.

P.S. questo articolo è composto in gran parte di notizie inventate e remixate. Solo due sono vere. Indovinate quali.