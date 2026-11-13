Daniela Preziosi, che su Domani racconta da anni le faccende del centrosinistra, ha intitolato la sua newsletter «Salvo intese», e non poteva scegliere formula più esatta. È quella con cui il Consiglio dei ministri approva un testo che ancora non esiste ed è diventata nota ai tempi dei governi Conte: si vota, si sorride per le fotografie, si rimanda a chi dovrà scriverlo. Ogni settimana alla brava notista tocca riferire che cosa si muove in una coalizione che, nelle ultime settimane, si è mossa soprattutto a parole. Viene da pensare che per riempire la rubrica servano il mestiere e anche un po’ di fantasia, perché il fatto da raccontare sta sempre un passo più in là del fatto accaduto.

Ora che la riunione sul programma si avvicina, le idee hanno cominciato ad essere esposte. Il 30 ottobre Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni hanno fissato la tabella di marcia: programma entro novembre, piazza a dicembre, primarie a febbraio. Al fine novembre mancano diciassette giorni. Intanto Alleanza Verdi e Sinistra ha mostrato la sua parte. Domenica 18 ottobre, a Roma, ha presentato le sedici proposte più votate sul web da iscritti e simpatizzanti, al termine di un percorso chiamato «Decidiamo» e cominciato a maggio. Tra le circa millesettecento idee arrivate ne era spuntata anche una per tornare al nucleare, e questo dice parecchio sul metodo.

Le sedici sopravvissute meritano l’elenco. Vietare i voli interni dove esiste un treno diretto sotto le tre ore, isole escluse. Far pagare ai jet privati da duecento a duemila euro a passeggero. Una patrimoniale riservata ai milionari e ai miliardari. Quattro piante di cannabis in casa. La settimana corta a parità di paga. Di solito un programma si misura da chi paga e da quando; qui chi paga ha quasi sempre lo stesso nome, i grandi profitti, e il quando è rimandato a un governo che non c’è. Fratoianni ha spiegato che, se gli alleati non le accoglieranno, le proposte non scompaiono e saranno portate come proprie in un eventuale governo. Cioè in un governo che non c’è, con un programma che non c’è, guidato da qualcuno che si saprà a febbraio.

Questo mi accende un ricordo. Nella quarta stagione di Boris la troupe si imbatte in una scena troppo costosa da girare, e la soluzione è presto trovata: non la si fa, la si racconta. Non lo famo, ma lo dimo. Gli attori spiegano a voce ciò che il pubblico non vedrà, e il pubblico, che ha pagato il biglietto, è invitato a immaginarlo. La politica italiana pratica questa tecnica da anni con più disinvoltura dei produttori di fiction. La sinistra la coniuga al futuro, il governo al passato.

Un esempio recente. Il 28 ottobre, dopo il Consiglio dei ministri che ha varato la manovra da ventisei miliardi, Giorgia Meloni ha detto davanti alle telecamere che il governo non ha fatto promesse che non poteva mantenere. La detassazione delle tredicesime, evocata da anni, è rimasta fuori anche stavolta. Il taglio dell’Irpef per il ceto medio, che pochi giorni prima sembrava svanito, è arrivato a cinquantacinquemila euro di reddito invece dei sessantamila ipotizzati nei mesi scorsi. Per i giovani scesi in piazza nelle ultime settimane ci sono un premio di duemilacinquecento euro tassato all’uno per cento e uno sconto sulla cedolare per chi affitta a un under 35. Per le pensioni c’è un fondo da ottocentocinquanta milioni, con ripartizione e regole da definire all’inizio del prossimo anno. Salvini ha espresso grande soddisfazione per il superamento della Fornero, e requisiti e penalizzazioni sono ancora ignoti. Il decreto sulle bollette, con il tetto al prezzo del gas, nello stesso Consiglio è slittato. Condizionatori in tutte le scuole, ha poi annunciato la presidente del Consiglio, come obiettivo: la parola più sincera del discorso, l’unica che non si impegna a niente.

Più indietro nel tempo, la riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti, approvata nel 2023, è rimasta in larga parte sulla carta. Una legge approvata e mai girata. Quanto al resto, la premier ha fatto sapere che si vedrà in futuro e che non dipende solo dal governo. Campa cavallo, si diceva una volta, e adesso lo si dice dal palco di Palazzo Chigi.

Chi sta in sala, a questo punto, vede due compagnie che recitano la stessa scena mancante, una rivolta all’anno che verrà e l’altra a quello che è passato. Nel mezzo sta il cronista, con il taccuino aperto, a descrivere ciò che nessuno gli ha fatto vedere. Dove non arrivano i soldi arriva la parola, e di parole l’Italia ha riserve inesauribili. Il programma entro novembre, la piazza a dicembre, le primarie a febbraio, le elezioni l’anno prossimo: la scaletta delle puntate c’è già. A Daniela Preziosi non mancherà la materia. Salvo intese, naturalmente.