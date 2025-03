Oltre il Mare Fuori

A volte è veramente incredibile la capacità dissociativa degli esseri umani. Questo aspetto peculiare della nostra natura mi viene in mente leggendo oggi un articolo di Damiano Aliprandi su il Dubbio che dà conto dello stato degli istituti di pena minorili.

Il bilancio è tragico e vi rimando al suo articolo per coglierne i dettagli. La dissociazione è legata al fatto che, da qualche anno a questa parte, la fiction tv di maggior successo della rete ammiraglia del servizio pubblico (che tra poco avrà in onda la sua quinta stagione) è proprio ambientata in un istituto minorile. Ma questo non ha per nulla alzato il velo sulle condizioni carcerarie nel nostro paese, anzi. Vanno sempre più forte i rappresentanti politici che non mancano di sottolineare la necessità di “buttare via la chiave” nei confronti di chi finisce in galera.

Forse è per la narrazione edulcorata delle vicende narrate (l’istituto rappresentato, con tutte le sue mancanze, pare un hotel a 5 stelle rispetto alle reali condizioni di vita dei giovani internati, in alcuni casi costretti al trasferimento negli istituti di pena per adulti, altri luoghi infernali), forse perché, in fondo in fondo, degli ultimi non ce può fregar di meno, ma le vicende penitenziarie nel nostro paese sono argomento tabù. E a volte destinato ad iniziative estemporanee, come la proposta dell’uso dell’IA per “svuotarle” (argomento buono per fare titoli che coprano il dato sul sovraffollamento continuo e costante).

Rispetto alla lentezza e alla DB (deficienza burocratica) di certi magistrati di sorveglianza che di questo si dovrebbero occupare, sarebbe di certo un passo avanti (vedi la notizia odierna sul moribondo Vallanzasca), ma temiamo si tratti di un ballon d’essai lanciato da chi davvero non sa come fare a governare questo magmatico mondo. E per abbandonarlo ancora a se stesso, per la gioia degli eredi contemporanei di Schiller.