Pietà per i vinti

Nel secolo scorso, era la primavera dell’87, mentre a Catania da imberbe militante radicale raccoglievo firme per il referendum consultivo sull’Unione europea che si sarebbe tenuto due anni dopo, un militante del Movimento sociale veniva al banchetto quasi ogni pomeriggio a contestare. Era un signore adulto, con i suoi bei capelli neri imbrillantinati, i rayban a specchio di ordinanza e un bel paio di baffoni neri da reclame del caffè Paulista.

Non era aggressivo. Veniva con il tono bonario di chi la sapeva giusta, come chi ha ha un discorso già pronto e lo recita a chiunque gli capiti a tiro: la nazione come destino, il sangue, l’ordine, il passato da non rinnegare. Erano parole di una retorica post-fascista che allora non si nascondeva, ma nemmeno si spiegava. Era così, le tavole della legge della sua formazione cultural-politica. Quando provavo ad interloquire e magari facevo una domanda sul tema del referendum per cercare di capire cosa davvero pensasse, lui ripartiva dalla frase d’apertura. E così andava ogni giorno, sebbene verso la fine gli strappai qualche accenno di assenso al referendum (ma non la firma).

Ho pensato a lui in questi giorni, quando il presidente del Senato ha detto che la volontà del popolo può essere imperfetta, perché è il popolo che ha voluto il fascismo, e che la marcia su Roma fu poi santificata dal popolo. Quando i soliti editorialisti benpensanti (e meglio scriventi) e le opposizioni hanno reagito, La Russa ha replicato non arretrando di un passo e rispondendo sempre con la stessa struttura di pensiero: non parlava del fascismo, ci mancherebbe, parlava del voto popolare. Poi ha aggiunto che brogli o non brogli quelle elezioni erano legittime, perché erano elezioni.

Ecco, secondo me, chi lo ascolta non deve discutere con un uomo quasi ottantenne che sbaglia. Certo, non è facile sentire la stessa retorica che mi toccava sorbire più di trent’anni fa, rimasta identica e in più pronunciata dalla seconda carica dello Stato. Ma è proprio lì che mi viene più pietà che rabbia. Non ci polemizzo nemmeno e non capisco nemmeno perché ci si affanni così tanto a farlo. Quel tono fa parte del bagaglio, della formazione ricevuta da giovane, e resta intatto dopo decenni di Parlamento, di incarichi, di frequentazione delle istituzioni. Non lo accuso neanche più di malafede: è il modo in cui quella generazione ha imparato la storia, e il modo in cui la rimette in scena quando arriva la domanda scomoda o quando pensa di poter sfondare il comune sentire su quelle vicende.

La stessa cosa si vede, e qui devo dire purtroppo, con parole diverse, nella ben più giovane presidente del Consiglio. Da più di quattro anni a Palazzo Chigi, ogni 25 aprile o in altre ricorrenze legate alla nascita della Repubblica, il messaggio arriva puntuale, con la formula del disprezzo nei confronti dei regimi totalitari e autoritari (di tutti eh, mica solo il fascismo, ci siamo capiti…) e il «Viva la libertà!» finale. La Resistenza compare poco, l’antifascismo quasi mai. Quando si è trovata a parlare di fascismo, lo descrive come un regime che ha negato valori e libertà, dimenticando convenientemente di citare chi in quei terribili anni li ha difesi.

Nessuno di loro pensa di dichiarare il falso. Si sistema la storia, quella imparata da ragazzi, la si acconcia coi distinguo da azzeccagarbugli ogni volta che qualcuno chiede di aggiornarla, ma mai cedere a quella dei “vincitori” (come si continua a dire in quei circoli, con spirito complottardo). Su questo tema la Meloni ha glissato anche in occasioni pubbliche dove la domanda era diretta, e la risposta è rimasta più o meno la stessa. Come il fastidio di essere inchiodata a quelle vicende.

Il missino catanese del 1987 faceva il suo discorso sotto il sole di un banchetto, poi se ne andava soddisfatto. Era un piccolo militante di provincia mandato lì a provocare. Oggi quelle cose le ascoltano studenti, si leggono sui social dai canali istituzionali, si ripetono in aule del Parlamento, senza il minimo senso di vergogna. Il tono non cambia. Cambia solo il pubblico, e, per quanto mi riguarda, resta solo uno spiacevole senso di pietà nei confronti di un uomo anziano che non sa uscire dal proprio solco, e di una donna che non ha ancora trovato la formula per non venirne risucchiata ogni volta che le capita.