Dati Coronavirus: 159.516 (+2%), 566 nuovi decessi e 1.224 guariti

13 aprile 2020

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus i contagi totali in Italia sono saliti a 159.516 (+3.153) con un incremento del 2% rispetto a ieri. I dati forniti dal Ministero della Salute evidenziano 103.616 (+1.363) soggetti attualmente positivi, ossia (+1,3%) in più di ieri; i morti sono stati oggi 566, cioè 20.465 in totale dall’inizio dell’epidemia. I guariti/dimessi sono in tutto 35435 (+1.224 unità). Dall’inizio dell’epidemia sono stati processati 1046910 tamponi, di cui 37 mila nell’ultima giornata (circa 9 mila in meno rispetto a ieri).

Andamento dell’epidemia (variazione % del totale casi rispetto al giorno precedente)

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28023 (+ 174 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 3.260 (-83), 72333 persone sono in isolamento domiciliare (+1270 rispetto a ieri), per un totale di 103616 casi di pazienti attualmente positivi.

In Lombardia, la regione più colpita, il totale casi sale di 1.262 unità a 60314, a fronte di 211092 tamponi effettuati (+5300 circa).

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 280 decessi, che portano il totale a 10.901, mentre si riducono ulteriormente i ricoveri in terapia intensiva a 1.142 (-31), mentre i ricoverati meno gravi si attestano a 12.026 (+149). I guariti/dimessi salgono a 1.150 unità a 33.881.

I dati per regione positivi

Lombardia 60.314 (+1.262, +2,1%)

Emilia Romagna 20440 (+342, +1,7%)

Veneto 14.251 (+174, +1,2%)

Piemonte 17.134 (+474, +2.8%)

Marche 5.381 (+78, +1.5%)

Liguria 5596 (+102, +1.9%)

Campania 3670 (+66, +1.8%)

Toscana 7.390 (+155, +2.1%)

Sicilia 2.458 (+42, +1.7%)

Lazio 4.968 (+123, +2.5%)

Friuli Venezia-Giulia 2.482 (+51, 2.1%)

Abruzzo 2.213 (+53, +2.5%)

Puglia 3.065 (+76, +2.5%)

Umbria 1.320 (+1, +0,1%)

Bolzano 2.149 (+51, +2.4%)

Calabria 928 (+5, +0.5%)

Sardegna 1.128 (+15, +1.3%)

Valle d’Aosta 927 (+6, +0.7%)

Trento 3126 (+73, +2.4%)

Molise 257 (-, -)

Basilicata 319 (+4, +1.3%)