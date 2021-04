Parentesi Graffa. Tantra Zeneca

10 Aprile 2021

Non sono un esperto del Tantra. Come tanti curiosi guardo in rete di cosa si tratta e leggo: Tan = “estendere, moltiplicare”, e il suffisso Tra = “strumento”. Si tratta di un insieme di dottrine e di pratiche millenarie volte all’espansione dell’ordinario stato di coscienza. Tantra yoga, massaggio tantrico, meditazione tantrica.

Caspita, oltre alla meditazione c’è il massaggio, ci saranno controindicazioni nel riceverlo? sarà indicato anche per gli over 50? e per le donne? Non trovo il bugiardino, non è un farmaco quindi i rischi li posso solo supporre: slogatura, contusione, traumi per incapacità di chi esegue il massaggio, rischio di contagio se non si rispettano le norme anti covid. Meno grave: intossicazione da alito cattivo se chi effettua la prestazione ha mangiato pesante la sera prima. Rischi pochi dunque.

Ancora meno ne ha il vaccino AstraZeneca che gli esperti stanno distruggendo mettendo ancora più a rischio la vita dei cittadini Italiani ed Europei.

Confessa Mattia Feltri sulla Stampa il 7 aprile, di fare uso di un farmaco senza ricetta per curare, a volte, un fastidioso mal di schiena. Leggendo il bugiardino scopre decine e decine di effetti collaterali, dai più lievi a quelli veramente gravi, che potrebbero comparire fino a un caso su diecimila.

Casi di trombosi nel Regno Unito dopo il vaccino Astrazeneca, uno su trecentomila; casi mortali, uno su due milioni e mezzo.

Dichiara Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia, che prendere un aereo per chi soffre di eventi di trombosi, ha un rischio superiore rispetto alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, definito, dallo stesso Crisanti, un vaccino tra i più sicuri. “Su 35 milioni di persone immunizzate abbiamo una sessantina di casi di reazioni avverse, di cui forse dieci con decessi. E’ un vaccino che ha una complicazione grave ogni 2 milioni e mezzo di casi. Difficilmente si raggiungono livelli di sicurezza come questo.”

Quindi? Non so voi, ma se ne avessi la possibilità mi farei vaccinare oggi stesso con AstraZeneca e perché no, magari durante un massaggio tantra che chiamerei TantraZeneca.

Photo by Marco Verch on flickr