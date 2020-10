Le ultime sul Covid

12 Ottobre 2020

La Campania è la seconda regione per numeri di contagi dopo il Lazio. La scuola spende 5000 ero alla settimana, 15000 alla settimana mensili per fornire mascherine agli alunni. Gli oneri a carico delle scuole già normalmente gravate finiscono per essere sempre eccessivi. Alunni che aspettano invano per giorni l’esito del tampone e nell’attesa si pongono in autoisolamento trascorrendo il periodo di quarantena, ormai ridotto a dieci giorni, a casa. Gli insegnanti sono sotto stress perché continuamente contattati dai genitori quando si verifica un caso di un figlio positivo. Le postazioni drive in sono sovraccariche, code interminabili per effettuare tamponi, file fuori gli ospedali che testimoniano la grande difficoltà della sanità pubblica che già normalmente arranca in mancanza di personale ospedaliero. Qui a Napoli, è al tracollo anche la situazione del trasporto pubblico. Le funicolari sono state chiuse, a breve toccherà alle linee di metropolitane. Spesso i ragazzi per raggiungere scuola, sono costretti a salire su autobus e metropolitane viaggiando costipati. Si è ormai abbassata l’età dei contagiati, i giovani sono altrettanto a rischio quanto gli adulti essendo i maggior frequentator di pub e locali notturni, ci sono stati casi di contagi anche tra bambini. Tante aziende e la scuola stessa contempla la possibilità di nuove forme di lavoro agile. I locali devono osservare la chiusura alle 24, alle 22 non posso più essere serviti alcolici. É stata una buona mossa quella di riaprire indiscriminatamente i confini, consentire viaggi all’estero, riaprire discoteche dove per forza di cose si creano situazioni di promiscuità?