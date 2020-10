La stagione dello Sci Alpino è partita: ecco lo spot TIMVISION per gli azzurri

20 Ottobre 2020

È on air il nuovo spot TIM che accompagnerà la Nazionale azzurra per tutta la durata della Coppa del Mondo di Sci. Lo scorso weekend hanno preso il via le gare. Dal cancelletto di Sölden, in Autria, dopo l’apertura con il primo slalom gigante femminile, è stato il turno del gigante maschile. L’Italia è stata subito protagonista nella gara d’esordio della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Nel gigante di Sölden la vittoria è andata a Marta Bassino, che ha preceduto di 14 centesimi Federica Brignone. Ha completato il podio la slovacca Vlhova, sesta Sofia Goggia.

TIMVISION è partner ufficiale di FISI – SCI Alpino e affianca le gare della Coppa e dei Mondiali di Sci Alpino di Cortina 2021 con il nuovo spot in cui i RobotTIM, sulle note di “Brava” cantata da Mina, gareggiano in parallelo disegnando sul traguardo una grande TIM icon.

Lo spot da 15”, ideato da Luca Josi, responsabile della divisione brand strategy, media & multimedia entertainment di TIM, sarà on air sulle tv nazionali e digital. TIMVISION sarà presente anche sul territorio in Val Gardena, in Alta Badia, a Madonna di Campiglio e Bormio, con la brandizzazione dell’area truck, dell’igloo point e del led wall esterno del Village dedicato alla Coppa del Mondo.

Con TIMVISION su Eurosport sarà possibile seguire, da casa e in mobilità, la Coppa del Mondo di Sci Alpino e i Mondiali di Sci di Cortina D’Ampezzo.

