17 Luglio 2020

Potremo stare tranquilli in spiaggia, anche senza mascherina. Ora sappiamo dell’efficacia dei raggi ultravioletti nei confronti del Covid: le goccioline emesse da un soggetto positivo vengono colpite dai raggi solari e la carica virale è disattivata in pochi secondi. Benvenuto raggio di sole! A questo amore, a questa distrazione, a questo carnevale. Sintesi della vacanza italica ai tempi del coronavirus.

Oltre al buco nero della pandemia, una questione familiare ci ha impedito di programmare qualunque spostamento fino a pochi giorni fa, e ora siamo immersi nel tentativo estremo di riempire le due settimane sante.

Partiamo da un tiro di dadi e amore antico: isola greca. In agguato c’è però l’algoritmo: valuterà il tuo barcode, frutto di una compilazione anticipata, e deciderà se tamponare il tuo volo. Nel caso sfigatissimo, tu asintomatico in bermuda, verrai rinchiuso giusto per quei quattordici giorni che ti eri conquistato. A leggere il Conte di Montecristo.

Ok, torniamo in Italia. Proviamo il campeggio, per dare promiscuità e movimento alle due girls con noi. Quest’anno la prenotazione è quasi obbligatoria, con acconto, per un accesso prioritario: in agosto però non c’è più posto. La rima del momento. Puoi anche fare un tentativo senza prioritario, ma potresti finire nell’odissea del precampo, che può durare anche tre giorni. E dare il via a un’estate masochista.

Non resta che una casa. Per sei persone, un mare degno, la sabbia, un po’ di movimento di locali per le due ragazze, che non si accontentano della contemplazione e del gozzovigliare come noi stagionati. Non ultimo, evitando cifre degne di Capalbio.

Così stiamo passando le nostre serate a mitragliare Airbnb e affini, rimbalzando, e limando sempre di più le nostre richieste.

In qualche modo, ci sdraieremo davanti a una riva.

Sapendo che mentre coltiveremo l’assenza e la tintarella, i plotoni del nemico invisibile verranno sterminati.