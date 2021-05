5 podcast per imparare il giapponese su Spotify

14 Maggio 2021

Pensi che i podcast in giapponese presenti su Spotify siano troppo difficili da comprendere? Oltre a seguire lezioni di giapponese, puoi trascorrere un po’ del tuo tempo ascoltando i podcast per migliorare la tua comprensione e accelerare l’apprendimento.

Perché ascoltare podcast in giapponese su Spotify

Le ragioni per cui dovresti ascoltare podcast sono diverse: la prima è che è un ottimo modo per esercitarti all’ascolto. Anche nel caso in cui sei solo all’inizio di questa lingua, quindi non hai buoni livelli di comprensione, puoi ascoltare podcast in maniera passiva. A differenza delle serie TV o dei film, poi, i podcast ti mettono dinanzi al parlato giapponese naturale, slang inclusi. Un’altra ragione per cui scegliere i podcast è che puoi ascoltarli gratuitamente ovunque, da qualsiasi dispositivo, sia fisso che mobile, oltre al fatto che puoi scegliere quelli che ruotano attorno all’argomento che ti interessa di più. Scopriamo insieme i 5 podcast più efficaci per imparare il giapponese.

Un podcast in cui ti troverai ad ascoltare un insegnante di giapponese che parlerà nella sua lingua nativa in maniera né troppo semplice ma nemmeno troppo avanzata. I podcast affrontano un po’ tutti gli argomenti della vita quotidiana, in un modo divertente e cercando di non annoiare, come invece avviene con i libri. Le conversazioni sono segnate da livelli che vanno da N1 a N5, in modo da consentirti di ascoltare podcast che riflettano il tuo livello di comprensione.

Questo canale podcast è perfetto per chi è alle prime armi con il giapponese. Si tratta di un canale che propone dialoghi molto semplici e immediati che ti permetteranno di confrontarti con le conversazioni base che dovrai sostenere se ti troverai dinanzi un giapponese. Oltre che per abituarti all’ascolto della pronuncia, questo canale è indicato se vuoi imparare in poche mosse i dialoghi minimi per poter comunicare con i giapponesi una volta arrivato nella terra del Sol Levante.

Il giapponese Teppei ha creato dei podcast per consentire al suo pubblico di imparare velocemente il giapponese. Il protagonista avverte che i suoi podcast sono pensati per chi ha una conoscenza intermedia della lingua giapponese e sono realizzati per consentirti di divertirti e apprendere in maniera intensiva e veloce la conversazione giapponese più autentica. Teppei, questo il nome del realizzatore dei podcast, avverte che ha deciso di produrre questi podcast come metodo di apprendimento perchè lui poer primo è riuscito a imparare l’inglese e il tedesco con questo metodo.

Questo canale podcast è pensato per proporre news nella doppia lingua, inglese e giapponese. I “presentatori” sono Michael e Mami e hanno pensato di creare questo canale per offrire settimanalmente le news in giapponese, inserendo però le trascrizioni sia in giapponese che in inglese. In questo modo, puoi avere un raffronto immediato fra il parlato e lo scritto.

Manga Sensei è il canale podcast giusto se ami i manga e vuoi imparare il giapponese. Il canale è pensato per affrontare le difficili regole della grammatica giapponese, semplificandole al massimo, affinché anche un principiante possa capirla velocemente. Il canale viene aggiornato tutti i lunedì e i venerdì. Nei fine settimana vengono aggiunti interventi da parte di insegnanti. uomini di successo o anche traduttori, che ti forniscono consigli utili per velocizzare l’apprendimento. Il podcast è pensato per chi sta studiando giapponese e ha voglia di migliorare non solo l’ascolto e la comprensione ma anche i livelli di grammatica avanzata per apparire, una volta nella terra del Sol Levante, un vero conoscitore della cultura e della lingua nipponica.

***

Immagine di copertina tratta da Flickr.com