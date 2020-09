Sintomi e sogni (a scuola)

4 Settembre 2020

Prima impressione di questi primissimi giorni di scuola-organizzazione: è decisamente un azzardo iniziare pensando ad una didattica in presenza. Capisco la buona – ottima – volontà da parte di inse­gnanti, dirigenti, istituzioni etc. Protocolli, profilassi, mascherine, distanziamento, igienizzazione delle mani, santificazione dei locali, areazione, auto-dichiarazione, monitoraggio della febbre, aula covid (sic)…Capisco anche il desiderio dei ragazzi di tornare in classe, il bisogno di normalità, di ritrovare calore dei corpi. La scuola è non solo lezione, è anche corpi che si muovono, il primo nucleo pubblico del corpo sociale. Il loro diritto, innanzitutto, ad avere scuola, e il nostro bisogno profondo, inconscio, che tutto questo non sia che un «incubo» da cui ci abbiamo svegliare. Realtà di incubo, «realtà incuba», onirica­mente terrificante.

Capisco tutto.

Ma c’è il chiodo della realtà che ci fa pensare. Tre piccoli chiodi, a cui sono attaccati i picchetti della tenda della speranza, ed è molto probabile che al primo refolo di conta­gio, tutto crolli di nuovo. Si chiuda tutto. La percezione collettiva – non detta – è questa. Chiunque lo pensa. In inglese si dice: the elephant in the room.

Aggiungo una nota personale: il solo mettere piede in un istituto scolastico ridotto a sanatorio, spo­gliato dei segni di vita della scuola, degli armadietti, dagli appendi cappotti, delle mensole dei libri, del «contagio affettuoso degli sguardi e degli abbracci», mi getta in una angoscia estrema. Pensare di fare un anno così, mi prostra e avvilisce. Non penso di averne le forze. E non parlo di «sentimen­to», parlo di Sintomi. E di Sogni. (Di tornare alla normalità)