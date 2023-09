Ineducazione sessuale

5 Settembre 2023

Sarebbe veramente utile un’educazione sessuale nelle scuole? In alcuni episodi della fiction Mina Settembre, una delle fiction RAI di maggior successo, si vedono Mina, assistente sociale, e il suo collega ginecologo del consultorio, Domenico, impegnati a dare lezioni di educazione sessuale in una scuola del centro di Napoli. Nella sceneggiatura emergono, naturalmente, casi difficili, come una ragazza con disforia di genere, un’altra con altri problemi sempre legati alla non accettazione del proprio corpo perché obesa, eccetera.

La realtà descritta dalla fiction mescola, devo dire, con molta maestria, situazioni limite e sentimento, segreti familiari nascosti, relazioni sentimentali e relazioni amicali, nella cornice caleidoscopica di Napoli e dei suoi strati sociali con problemi che, nel mondo reale, sono spesso insolubili ma che nella finzione, grazie alla determinazione di Mina, si risolvono, perché il messaggio che deve passare è che se si vuole si può fare.

Anche gli attori sono bravi a descrivere Napoli e i suoi personaggi, perché ci sono proprio tutte le tipologie, in una commedia con suspense, momenti di allegria, altri di riflessione, altri di commozione. Davvero un buon prodotto.

Ma soffermiamoci sull’educazione sessuale degli adolescenti in ambito scolastico, nella realtà e non nella finzione.

Visti gli stupri di giovanissimi, tra vittime e carnefici, la cui età è intorno ai vent’anni, che oggi non è più sinonimo di età matura come poteva esserlo molti anni fa ma di un prolungamento indefinito dell’adolescenza, sarebbe veramente utile un corso obbligatorio fin dalla scuola media. Sarebbe utile spiegare ai ragazzi, sia quelli più agiati che quelli completamente disagiati, maschi e femmine, quali sono i comportamenti di cui saranno protagonisti di lì a poco, o che magari hanno già vissuto, magari facendo loro capire come la volontà individuale sia importante e come si possano evitare soprusi, discriminazioni, e altre attitudini erronee.

Ci vuole mente aperta e conoscenza della psicologia infantile, coscienza del territorio e della società che lo abita, coscienza dei tabù che possono esserci nelle famiglie, trasmessi consapevolmente o involontariamente ai ragazzi. Spesso le famiglie d’origine li abbandonano allo stato brado, soprattutto quelle più povere, affidando l’educazione alla strada. Ma anche nelle famiglie più agiate l’educazione spesso è piuttosto un’ineducazione, perché i figli, fin dalla prima età sono lasciati in balia della televisione e del telefono tuttofare, dove i ragazzi si autoeducano senza controllo alcuno o assai blando dei genitori, facendo un uso smodato dell’utilissimo mezzo che la tecnologia mette a disposizione. O, addirittura, possono essere figli di padri machisti che inculcano loro una figura maschile orrenda e oscena o di madri vacue e altrettanto irresponsabili.

Mi raccontava un’amica di vecchia data che stava andando in vacanza portandosi dietro la nipote tredicenne la quale, nonostante una madre abbastanza attenta, è schiava totale del telefono e delle chat colle amiche coetanee e compagne di scuola, che sono dei piccoli mostri. Avrebbe voluto farle vedere qualcosa di diverso di ciò che la piccola vede nel piccolo schermo, non staccandosi un momento da quell’oggetto, provando a distrarla almeno per una settimana da quell’ossessione.

Le amiche della ragazza, mi diceva lei per aver letto casualmente i messaggi sul telefono della nipote, non esitavano a fare pompini a maschi più adulti e farsi riprendere col telefono, per poi vendere i video a maschi arrapati su determinati siti, in maniera da potersi comprare la borsetta, le unghie, o altri accessori indispensabili indotti dal consumismo esasperato che viviamo tutti. E il pompino è una delle tante cose, senza una coscienza delle malattie ma soprattutto senza avere coscienza del valore di quelle azioni. O, forse, di un valore economico, questo senz’altro. Questi piccoli mostri, poi, non esitano a ricattare anche le persone, per estorcere loro denaro. Parliamo della pianura lombarda, non dei sobborghi di Napoli o di Palermo, ossia di una delle regioni che si autodefiniscono più agiate e più evolute, di cui Salvini va fiero come se la Lombardia fosse merito suo. E forse, questa Lombardia, lo è.

Questo scollamento tra virtuale e reale, prodotto da un uso improprio dei mezzi come il telefono e il computer, ormai nelle mani dei giovani fin dalla più tenera età, e l’accesso ai siti pornografici senza controllo, perché magari i genitori non mettono i limiti all’apparecchio oppure i figli sanno come aggirarli, fanno percepire una realtà che non c’è perché nessuno spiega loro che anche i film pornografici sono finzione: sono attori, sono pagati per recitare quei ruoli. Spesso tra attori non c’è neanche una conoscenza pregressa, si trovano lì sul set e fanno ciò per cui sono pagati, offrendo intrattenimento per adulti.

Lo spiegava molto bene Rocco Siffredi in un’intervista dopo lo stupro di gruppo di Palermo. L’accesso a quei siti senza un approccio critico da parte degli adolescenti, già magari sconvolti da tempeste ormonali in corso, fa loro percepire una realtà completamente distorta che magari viene presa a modello e, in alcuni casi, riprodotta tale e quale. Probabilmente il branco di Palermo, così come tanti altri branchi sparpagliati sul territorio, non solo nazionale, aveva in testa una gang bang dove la donna, o l’uomo, sono oggetti consenzienti del sesso di gruppo. Senza nemmeno immaginare che quella è fiction. Era solo un prodotto di cui poi vantarsi sui social, senza rendersi conto di ciò che stavano facendo oppure rendendosene conto e manifestando la loro criminalità.

In molte famiglie, perfino in quelle medio e altoborghesi dove, spesso per tabù, di sessualità non si parla perché tanto i ragazzi la scoprono da soli, senza un modello, senza una guida a ciò a cui si va incontro per un giovane può essere un problema ascoltare la voce della natura e da lì a compiere azioni che creano danni a tutti il passo è breve.

L’adolescenza protratta, che riguarda ormai anche quarantenni e cinquantenni, dove un’immaturità totale guida le azioni di questi soggetti, maschi e femmine, caratterizza sempre più l’attualità. Così, a queste azioni si accoppiano spesso narcisismi esasperati, dove il corpo dev’essere perfetto, quando non passato varie volte sotto il bisturi del chirurgo plastico perché il proprio corpo non viene accettato e deve assomigliare alla Barbie o al Ken di turno, e, magari, per fare questi interventi servono soldi e anche per questo, probabilmente, i giovani si prostituiscono. Avere per essere, perché se non hai non sei nessuno.

Anche il caso del figlio del presidente del Senato La Russa, implicato in uno stupro, con indagini in corso, la dice lunga sulla considerazione della donna in quella casa, dopo le esternazioni larussesche. E sempre in casa di fratellame d’Italia, il First Gentleman Andrea Giambruno, assecondato dal suo salotto televisivo, pronuncia frasi assurde come quelle dove dice che se la donna non si ubriaca e poi sviene non viene stuprata perché può dire di no. Come se non si sapesse che spesso le vittime vengono inconsapevolmente drogate lasciando scivolare una pallina di qualche cosa nel drink, fosse anche solo un succo di frutto della passione. E come se non si sapesse che molte vittime di stupri non sono nemmeno ubriache ma donne molestate e basta. E, comunque, alla fine, colpevolizzando sempre la vittima che non sa come comportarsi, perché il lupo è lì che l’aspetta. Sui lupi poche parole, invece, i lupi sono specie protetta. Povero caro, che sciocchezze che si dicono in Casa Meloni Giambruno. E Meloni tace, meglio defilarsi.

Corsi corretti di educazione sessuale nelle scuole, affidati a persone veramente esperte, sarebbero quanto mai auspicabili. Perché i disagi nelle famiglie cominciano proprio da lì. Quante volte viene scoperto che la bambina o il bambino sono stati violentati dal patrigno o dallo zio e hanno taciuto per anni e anni queste violenze? Chissà, in un contesto in cui viene mostrata una sessualità consapevole e sana, queste vittime si possono aprire e rivelare le violenze. O, forse, si potrebbe salvare la sorte di ragazze straniere, a volte segnata dalla nascita perché promesse dai genitori a uomini molto più anziani di loro, nella terra d’origine delle famiglie, che le giovani donne neanche conoscono. E se si rifiutano o scappano vengono uccise dagli stessi familiari. Il disagio sociale è molto più diffuso di quanto non si sappia.

Ovviamente le famiglie fondamentaliste cattoliche, quelle famiglie che tanto piacciono ai Meloni, ai Salvini, ai Fontana e a tutta quella schiera di ipocriti di cui sono circondati, alle parole “educazione sessuale” si irrigidiscono perché il sesso resta un tabù totale, e sentirsi dire che i figli studino che una sessualità può anche naturalmente indirizzarsi verso il proprio sesso o genere diventa un babau intollerabile, urlando così all’inesistente “cultura gender”, Satanasso.

E così, in quest’inerzia istituzionale, noi proseguiamo nell’ignoranza e nell’oscurantismo e su tutti i giornali, affamati di orrore, leggeremo del prossimo stupro di una ragazzina domani stesso.

D’altro canto Herbert Marcuse sosteneva, molti anni fa, che la nostra società moderna cambia tutto ciò che tocca, come un re Mida peggiorativo, in una sorgente potenziale di progresso e sfruttamento, di fatica spregevole e appagamento, di libertà e oppressione e la sessualità non è un’eccezione.

Forse ci vorrebbero anche corsi di educazione sessuale per i parlamentari e i loro familiari.